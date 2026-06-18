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Nyitókép: Pixabay

Magyar bíró dirigálja a sporttörténeti 1000. vb-meccset

Infostart / MTI

A nagykárolyi születésű Kovács István vezeti a labdarúgó-világbajnokságok történetének ezredik mérkőzését, a Japán-Tunézia találkozót.

Újabb mérföldkő ez a 41 éves játékvezető karrierjében, aki két éve az Európa-liga, tavaly pedig a Bajnokok Ligája döntőjét dirigálta.

A nemzetközi szövetség (FIFA) a közösségi médiában osztott meg egy videót, amelyben a játékvezetők főnöke, az olasz Pierluigi Collina előbb bemutatja azt a speciális mezt, amelyet az összecsapáson közreműködők viselnek majd – aranyozott csíkokkal és egy külön logóval, amely erre a különleges vb-meccsre hívja fel a figyelmet –, ezt követően pedig átadta azt Kovács Istvánnak.

A Tunézia–Japán találkozót – közép-európai idő szerint – vasárnap reggel 6 órakor rendezik meg, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

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