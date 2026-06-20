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Magyar Péter miniszterelnök (b2), Orbán Anita külügyminiszter (b1) és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (b3) a Krakkóból Varsóba induló, Irány Európa! elnevezésû vonaton 2026. május 19-én. A kormányfõ elsõ hivatalos látogatásán tartózkodik Lengyelországban, május 20-án Varsóban találkozik Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Nawrocki köztársasági elnökkel is.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter és Vitézy Dávid rákészül az éjszakára

Infostart

A miniszterelnök is részt vesz szombaton a Közlekedési Múzeum időszaki kiállításának megnyitóján. A kiállítás a Múzeumok éjszakája rendezvény keretében szombaton éjfélig nyitva lesz.

Szombaton újra megnyitja kapuit a Közlekedési Múzeum időszaki kiállítása az Északi Járműjavítóban a történelmi járművekkel és a múzeum legszebb darabjaival – tájékoztat Vitézy Dávid a közösségi oldalán.

Az eseményen részt vesz Magyar Péter miniszterelnök is.

Vitézy Dávid videója egyben villámtárlatvezetés is: a közönség láthatja azokat a különleges régi járműveket, amiért érdemes személyesen is ellátogatni a járműjavítóba.

A kiállítás októberig lesz nyitva.

A nyitókép illusztráció, a magyar kormány lengyelországi látogatásán készült.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter és Vitézy Dávid rákészül az éjszakára

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