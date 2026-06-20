Magyar Péter és Vitézy Dávid rákészül az éjszakára

Szombaton újra megnyitja kapuit a Közlekedési Múzeum időszaki kiállítása az Északi Járműjavítóban a történelmi járművekkel és a múzeum legszebb darabjaival – tájékoztat Vitézy Dávid a közösségi oldalán.

Az eseményen részt vesz Magyar Péter miniszterelnök is.

Vitézy Dávid videója egyben villámtárlatvezetés is: a közönség láthatja azokat a különleges régi járműveket, amiért érdemes személyesen is ellátogatni a járműjavítóba.

A kiállítás októberig lesz nyitva.

A nyitókép illusztráció, a magyar kormány lengyelországi látogatásán készült.