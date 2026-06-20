Szakértő Donald Trump utódlásáról: a két háború és a megélhetési költségek határozzák meg az elnöki ciklus sikerességét

1990-ben senki nem tudta, hogy ki az a Bill Clinton. Két év múlva ő lett az elnök. Vagy még korábban Jimmy Carter sem volt egy országosan ismert név, és mégis ő lett az elnök – mondta Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE emeritus professzora az InfoRádióban arra utalva, hogy a 2028-as amerikai elnökválasztás esélyei ma még kiszámíthatatlanok, bár már most is vannak különböző felmérések. A „pole pozícióban”,

az élen a republikánus oldalon J.D. Vance alelnök áll, utána Marco Rubio külügyminiszter következik, majd a többiek. A demokratáknál Kamala Harris általában 14-15 ponttal vezet

– mondta a szakértő. Akik „még futhatnának”, azok közül kiemelte például Pete Buttigieg személyét, megjegyezve, hogy a máltai származású politikus nevének speciális kiejtése van, ezért szinte senki nem tudja helyesen kimondani. Mindenesetre ő is esélyes elnökjelölt lehetne, miniszter volt korábban. Rajtuk kívül még Gavin Newsomot emlegetik, aki majd nem újrázhat kormányzóként Kaliforniában.

A kérdésre, hogy van-e olyan téma, amely meghatározza Donald Trump második elnöki ciklusa sikerességét most, hogy a ciklus feléhez közelítünk, az elemző azt mondta:

nyilvánvalóan a két háború ügye kulcsfontosságú.

Az, hogy sikerült-e békét teremteni az ukrán–orosz fronton, amire ő azt ígérte, hogy 24 óra alatt meglesz. Ez nyilvánvalóan csak egy szónoki fordulat volt, mindenki tudta, hogy nem ilyen egyszerű. De ha sikerül, az mindenképpen eredmény lesz. És nagyon fontos a közel-keleti konfliktus kérdése, mert a békemegállapodással most gyakorlatilag előállították a háború előtti status quo-t. Majd ki fog derülni, hogy a későbbi tárgyalások mit hoznak.

A gazdasági kérdés érdekes, eddig egyébként az Egyesült Államok kedvező gazdasági megállapodásokat kötött magára nézve.

Az amerikai GDP a vártnál jobban növekszik, az infláció még mindig elég alacsony, viszont kérdés, hogy a megélhetési, lakhatási és egyéb költségek szintje hogyan alakul.

Ha ezeket a számokat „tudja hozni” Trump, akkor azt lehet mondani, hogy az elnöksége sikeres volt, vagy a végeredményt tekintve inkább sikeres volt, mint sikertelen – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE emeritus professzora.

Az interjút Farkas Dávid készítette. A teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.