Halál a tengeren: a megölt lány mostohatestvérét vádolják

Brutálisan meggyilkoltak egy 18 éves lányt 2025-ben egy óceánjáró hajón, a bűncselekmény elkövetésével pedig 16 éves mostohatestvérét vádolják – írja a TMZ híradása nyomán a femcafe.hu.

Az ügyben eljáró bíró ismét börtönbe küldte a fiút, mert úgy ítélte meg, hogy a kamasz szabadlábon hagyása hatalmas kockázattal jár, mivel a tinédzser súlyos veszélyt jelent önmagára és a környezetére is.

Az amerikai hírportál által nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján a nemi erőszak vádja egyértelmű, a gyilkosság elkövetésének módja pedig bizonyos fokú pszichopátiára és a lelkiismeret-furdalás teljes hiányára utal.

A bűncselekmény súlyossága miatt a hatóság úgy döntött, hogy a fiatalkorú fiút felnőttként vonják felelősségre, így minősített gyilkosságért és súlyos szexuális zaklatásért életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat. A CBS úgy értesült, hogy a tervek szerint 2026 szeptemberében kezdődik meg a tárgyalás az ügyben.