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Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselõje napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Túl gyors az Alkotmánybíróság Melléthei-Barna Márton szerint

Infostart / MTI
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Példátlan sebességgel napirendre tűzte az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök indítványát: június 11-én érkezett az indítvány, június 18-án már meg is jelent a honlapon, hogy 22-én tárgyalni fogja a testület a határozat tervezetét – közölte a Tisza Párt országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán.

Melléthei-Barna Márton hangsúlyozta, hogy soha ilyen gyorsan nem került még az Alkotmánybíróság napirendjére egy alaptörvény-értelmezési indítvány.

A kormánypárt jogi szakértője a reményét fejezte ki, hogy ez annak szól, hogy az Alkotmánybíróság gyorsan átlátta: nincs hatásköre az ügyre és ezért visszautasítja az indítványt.

Egy érdemi, pláne az indítvány által sugallt választ adó határozat napnál világosabbá tenné, hogy a köztársasági elnök összejátszik az Alkotmánybírósággal az alkotmányozó hatalom akadályozása érdekében – emelte ki.

Mint írta, az Alkotmánybíróság az alaptörvény-módosítás tartalmát nem vizsgálhatja, ennek belátására még jogásznak sem kell lenni: a hatályos Alaptörvény ugyanis egyértelműen rögzíti: „az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül”.

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Kezdőlap    Belföld    Túl gyors az Alkotmánybíróság Melléthei-Barna Márton szerint

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