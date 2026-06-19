Messi családja közleményt adott ki a szupersztár édesapjáról

A legfontosabb információ, hogy Jorge Messi állítólag jobban van. Miközben a család pozitív híreket közölt a felépüléséről, erős kritikát gyakorolt a „felelőtlen pletykákat” terjesztő sajtótermékekkel kapcsolatban.

Az ESPN idézte a Messi család közleményét, amelyben az olvasható: „A Messi család tájékoztatást ad arról, hogy Jorge Messi egészségügyi problémával küzd. Orvosi felügyelet alatt áll, lábadozik, állapota kedvezően javul. Az elmúlt órákban terjedő jelentések, pletykák és találgatások fényében a család mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyesek nem tartják tiszteletben, hogy ez egy szigorúan magánjellegű, családi ügy. A család azt is tisztázni kívánja, hogy csak a legközelebbi hozzátartozók rendelkeznek valós és pontos információkkal Jorge állapotáról. Ezért minden olyan verzió, állítás vagy információ, amely nem közvetlenül a családtól vagy hivatalos csatornáitól származik, nem tekinthető valósnak vagy igaznak.

Ilyen időkben felelősséget, körültekintést és emberséget kérünk. Az ember egészsége és a körülötte élők lelki békéje nem lehet találgatások vagy felelőtlen médiaérdeklődés tárgya. Őszintén értékeljük a szeretet, a tisztelet és az aggodalom megnyilvánulásait, amelyeket kaptunk, és kérjük, hogy Jorge magánéletét – valamint az egész családjáét – tartsák tiszteletben. A család a megfelelő időben és a megfelelő csatornákon keresztül minden érdemi újdonságot közölni fog. Köszönjük megértésüket."