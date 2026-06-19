„Az alábbiakat kívánom rögzíteni” – Posztolt Sulyok Tamás a Tisza Alaptörvény-módosításával kapcsolatban

Facebook-közleményt adott ki Sulyok Tamás államfő az Alaptörvény tizenhatodik módosításának a miniszterelnök megválasztását korlátozó rendelkezéseivel összefüggésben.

A köztársasági elnök, mint fogalmaz, az Alaptörvény módosítását kizárólag a megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményekre tekintettel vizsgálhatja. Az államfő megállapította, hogy az Alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt,

nem állnak fenn az előzetes normakontroll eljárás kezdeményezésének feltételei.

Az alaptörvény-módosítás keretében, mint Sulyok Tamás ismerteti, az Országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be.

„Az alaptörvény-módosítás indokolása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető” – mutatott rá.

Mindezekre tekintettel a köztársasági elnök az alábbiakat kívánja rögzíteni:

A parlamentáris kormányforma alapja, hogy a miniszterelnök és a kormány megbízatása az Országgyűlés bizalmának függvénye, amely a kormány Országgyűlés irányába fennálló felelősségével párosul.

Az Országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más, európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek.

Ami a demokrácia alkotmányos elvét illeti, az Országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb, közvetett megnyilvánulásának tekinthető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti.

A közhivatal-viseléshez való jog alkotmányosan nem korlátozhatatlan.

Az alaptörvény-módosítás hivatalban lévő miniszterelnök fennálló hivatali idejét nem befolyásolja, a miniszterelnökké választás feltételeit a jövőre nézve változtatja meg, kizárólag e korlátozás szempontjából bír jelentőséggel a rendszerváltás óta betöltött miniszterelnöki megbízatások időtartama.

Mindezek figyelembevételével a köztársasági elnök az Alaptörvényben foglalt kötelezettségének megfelelően az Alaptörvény módosítását aláírta és elrendelte a Magyar Közlönyben való kihirdetését.