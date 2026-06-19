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Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter felszólal a gyûlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Vége a túlközpontosított kommunikációs beszerzéseknek

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Vége a túlközpontosított kommunikációs és rendezvényszervezési, valamint szervezetfejlesztési beszerzéseknek – közölte Tanács Zoltán a közösségi oldalán.

A tudományos és technológiai miniszter bejegyzéséből kiderült, hogy az állami intézmények jogot kapnak arra, hogy az Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) központosított rendszerén kívül intézzék ilyen tartalmú beszerzéseiket.

„A központosított rendszert használhatják, ha akarják, de ezt minden felelős vezető csak akkor fogja megtenni, ha a központi rendszer valamiféle előnyt kínál: olcsóbb vagy gyorsabb lesz, mint a saját beszerzés. Ha az elmúlt években nem lett volna ennyire túlcentralizált a rendszer, akkor most Balásy Gyula nem kellett volna, hogy sírva interjút adjon, akár ezer magyar kisvállalkozás élhetett volna sokkal jobban egyenként akár százmilliós profitot realizálva, miközben az állam kevesebbet költött volna kommunikációra” – jegyezte meg a tárcavezető, hozzátéve:

a mesterségesen kialakított monopóliumokat kemény munkával, hosszabb idő alatt lehet majd teljesen lebontani, de folyamatosan haladunk.

Emlékeztetett, hogy nemrég megszüntették a kriptodeviza piac korlátozásait. A NIS2 auditorok piaca is valamennyire felszabadult, bár még nem teljesen. A mostani döntés a gazdaságfejlesztésnek is fontos mérföldköve: egy újabb lépést tettünk egy szabadabb, tisztább, versengőbb piac felé – zárta bejegyezését.

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Kezdőlap    Belföld    Vége a túlközpontosított kommunikációs beszerzéseknek

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