Vége a túlközpontosított kommunikációs beszerzéseknek

A tudományos és technológiai miniszter bejegyzéséből kiderült, hogy az állami intézmények jogot kapnak arra, hogy az Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) központosított rendszerén kívül intézzék ilyen tartalmú beszerzéseiket.

„A központosított rendszert használhatják, ha akarják, de ezt minden felelős vezető csak akkor fogja megtenni, ha a központi rendszer valamiféle előnyt kínál: olcsóbb vagy gyorsabb lesz, mint a saját beszerzés. Ha az elmúlt években nem lett volna ennyire túlcentralizált a rendszer, akkor most Balásy Gyula nem kellett volna, hogy sírva interjút adjon, akár ezer magyar kisvállalkozás élhetett volna sokkal jobban egyenként akár százmilliós profitot realizálva, miközben az állam kevesebbet költött volna kommunikációra” – jegyezte meg a tárcavezető, hozzátéve:

a mesterségesen kialakított monopóliumokat kemény munkával, hosszabb idő alatt lehet majd teljesen lebontani, de folyamatosan haladunk.

Emlékeztetett, hogy nemrég megszüntették a kriptodeviza piac korlátozásait. A NIS2 auditorok piaca is valamennyire felszabadult, bár még nem teljesen. A mostani döntés a gazdaságfejlesztésnek is fontos mérföldköve: egy újabb lépést tettünk egy szabadabb, tisztább, versengőbb piac felé – zárta bejegyezését.