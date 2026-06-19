A kanadaiakat letaglózta Ismaël Koné súlyos sérülése

Stephen Eustáquio, a Los Angeles FC középpályása volt az első, aki a közelben állva jelezte, hogy baj van.

„Láttam a lábát” – mondta Eustaquio az újságíróknak a győzelem után. „Láttam, hogy valami nincs rendben, és azt akartam, hogy az orvosi stáb a lehető leggyorsabban bejusson.”

A televíziós közvetítésben is látszott, hogy Koné bal lába láthatóan megsérült, miután Assim Madibo, a katari középpályás hátulról megrúgta.

Alistair Johnston, a kanadaiak a Celticben játszó jobbhátvédje a pillanatot ahhoz a sérüléshez hasonlította, amelyet a 2024-es Copa América edzésén szenvedett el. Lepsszolta a labdát Tajon Buchanannak, mielőtt meghallotta volna a „lövésnek tűnő” hangot, Buchanan sípcsontja eltörött.

Konéról is beszélt. „Ő egy laza srác, aki imád futballozni” – mondta Johnston. – „Korábban képes volt egész éjjel fennmaradni, csak kétérintéses játékokat játszani a srácokkal. Ez egyszerűen a játék iránti szeretete. Látni, hogy valaki ilyen módon sérül meg, egy ártalmatlan helyzetben, frusztráló.”

Maxime Crépeau, a kanadai válogatott kapusa tisztában van azzal, mit jelent egy ilyen sérülés. A 2022-es MLS-kupában a Los Angeles FC kapusaként összeütközött a Philadelphia Union egyik játékosával. Eltört a jobb lába, emiatt maradt le a 2022-es világbajnokságról. Nagyon is jól tudja, mi vár Konéra, miután megkezdi a rehabilitációs folyamatot. Mint mondta,

társaival azon lesz, hogy szereplésükkel büszkévé tegyék sérült barátjukat.

Maxime Crépeau látta, hogy a védő Luc de Fougerolles teljesen összetört a sérülést látva.

„Mindenki másképp éli meg az érzelmeket, és mi is átéltük ezt – mondta Crépeau – Ezt annyira nehéz szavakba önteni, de ez csak egy pillanat, hogy azt mondhassuk: »Hé, nem vagy egyedül. Ugyanígy érzek, mint te, de van egy munkánk, amit be kell fejeznünk, érte.«”

A Koné helyére beálló Nathan Saliba, az Anderlecht játékosa látványos szabadrúgásgólt lőtt, majd sérült csapattársa mezét felmutatva ünnepelt.

A katari Asszim Madibo a mérkőzés után elnézést kért Konétól a sérülésokozásért. Ez volt egyébként a vb-történelem első olyan mérkőzése, amelyen egy ázsiai csapatból két játékost is kiállított a játékvezető.

Jonathan David csatár lett az első játékos az angol Geoff Hurst az 1966-os vb-döntőben szerzett triplája óta, aki egy rendező ország csapatában mesterhármast ért el világbajnokságon.

Bravúrja helyett inkább Ismaël Konéról beszélt: „Ő mindent jelent ennek a csapatnak. Ha közülünk bárkinek felteszed ugyanezt a kérdést, ugyanazt fogja mondani. Nem is tudom, hogyan jellemezzem. Ő egy olyan srác, akit nagyon szeretünk.”