Színes nyugati társaság a moszkvai külügyben – a nap hírei

Meghosszabbítja november 1-jéig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszélt: Pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte: a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezren vették igénybe, a párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni.

Az év végéig meghosszabbítja a Diákhitel 1 -re vonatkozó kamatstopot a kormány. A döntést társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány. A miniszterelnök közölte, utasították a diákhitelt kezelő Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit, hogy mielőbb csökkenhessen a kamat.

Megszűnik a jelzáloghitelek kamatstopja szeptember 30-ával – derült ki a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből. A Portfólió a jegybank adatai alapján azt írja, hogy a döntés 216 ezer lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét fogja érinteni. A pénzügyminiszter azt közölte, hogy a valódi rászorulók számára kidolgoznak egy tényleges segítséget.

Legkorábban szeptember elején kerülhet az Országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása – közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember szja-csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a Vagyonvisszaszerzési Hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is.

Azonnali, 3,6 milliárd forintos kórházi klíma- és hűtőberendezés javítási és fejlesztési programot indít a kormány – hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. A műtők, az intenzívosztályok, a sürgősségi ellátás, a diagnosztikai központok és steril terek élveznek majd elsőbbséget.

Október 15-ig kapott fizetési haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére és egyeztetés indul a pénzügyi helyzetről Budapest és a kormány között – hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. Azután született a döntés, hogy Karácsony Gergely a napokban arról beszélt: a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válhat.

A minisztériumi fenntartású kulturális intézmény működésének átvizsgálását, valamint a hatalmi visszaélések kivizsgálására alkalmas etikai szervezet létrehozását fogja szorgalmazni a tárca - közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy a kulturális intézményekből folyamatosan kapják a segélykiáltásokat a vezetők hatalmi visszaéléseiről.

A könyvpiac szabad működésének garantálását és az árkötöttségi törvény felfüggesztését ígérte a kultúráért felelős miniszter az Ünnepi Könyvhét megnyitóján. Tarr Zoltán azt mondta: felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan, a gyermekvédelemmel hazug módon takarózva hozott.

A kormányfő szerint a Fidesz és a KDNP képviselői nem támogatják a Tisza-kormány korrupcióellenes csomagját. Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón azt közölte: a kormány ettől függetlenül éjjel-nappal azon dolgozik, hogy minél hamarabb megérkezzenek az uniós források és ne hiteleket kelljen felvenni.

A Velencei Bizottság után az Alkotmánymánybíróságtól is állásfoglalást vár a közjogi méltóságok tervezett elmozdítása ügyében a köztársasági elnök. A Sándor-palota közleménye szerint a témában elhangzott politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény-módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzeteket kezelnének.

Gerendás Jánost nevezte ki a Magyar Fejlesztési Bank új elnök-vezérigazgatójának a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook-posztjában azt írta: az új vezető feladata egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.

Felmentette a Készenléti Rendőrség parancsnokát a belügyminiszter. Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagyot a szervezet élén Markó Attila István rendőr dandártábornok váltja.

Benyújtotta a lemondását a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője. Fürcht Pál főügyész az aranykonvonoj-ügyben közte és a nyomozást felügyelő Legfőbb Ügyészség közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta távozását.

V4-csúcsot tartanak június végén a gödöllői Grassalkovich-kastélyban – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte: vendégül látják Robert Fico szlovák miniszterelnököt, Andrej Babiš cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Hozzátette: újból rendszeressé tennék az EU-csúcsok előtti V4-es egyeztetéseket.

A lakhatási válság megfelelő kezelésének hiányára hívja fel a figyelmet Magyarországon az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége. A szervezet éves jelentésében azt is kiemeli, hogy Magyarországon nincs országos hajléktalanügyi stratégia és a lakhatási válság kezelésére sem létezik átfogó nemzeti program.

Törökország szerint a nemzetközi joggal ellentétes lenne a francia csapatok állomásoztatása Cipruson. A francia védelmi miniszter és ciprusi kollégája hétfőn írt alá megállapodást annak lehetőségéről, hogy csapatokat állomásoztathasson a Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigetén.

Az orosz külügyminisztériumban tárgyalt a német, a francia és a brit nagykövet. A külképviseleti vezetők maguk kérték a találkozót az ukrajnai rendezés ügyében, miniszterhelyettesi szinten fogadták őket, de a nyilatkozatok alapján nem közeledtek az álláspontok.

Lemondott a brit védelmi miniszter. John Healey azzal indokolta távozását, hogy véleménye szerint a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne.

Kamatot emelt az Európai Központi Bank, a döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Az EKB Kormányzótanácsának döntése értelmében 25 bázisponttal nő a három irányadó eurókamat szintje.

Kiugró az azbeszt miatti rákos megbetegedések aránya néhány burgenlandi járásban – írja a G7. Ausztriában több gócpont is kirajzolódik: a most bezárt, évtizedek óta azbeszttel szennyezett burgenlandi bányák környéke különösen érintett a mellhártyadaganatos megbetegedésekben.