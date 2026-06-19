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Egy autó eleje és egy másik hátulja ütközés után.
Nyitókép: Unsplash

Kiderült, melyek Budapest legveszélyesebb útjai

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Az adatokból kiderül, hogy általában a hosszú, soksávos utakon a leggyakoribbak a balesetek Budapesten.

Országosan ugyan alig-alig nőtt a közúti balesetek száma, Budapesten ezzel szemben romlik a helyzet – írja a vezess.hu.

2026 első négy hónapjában 898 személyi sérüléssel is járó közúti baleset történt a fővárosban, ami 15 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Tavaly a XIII. kerületben, a Váci úton történt a legtöbb baleset, itt 36 sérüléses balesetet regisztráltak. A második helyre a XVII. kerületi Pesti út került 32 balesettel, míg a dobogó harmadik fokán a Thököly út végzett 31 esettel.

A nyers adatok azonban nem árulnak el mindent, ugyanis az utak hosszát is figyelemebe véve másmilyen kép rajzolódik ki. Ennek alapján – kilométerre vetítve – a Teréz körút lett a legveszélyesebb, ugyanis 2025-ben a mindössze 900 méter hosszú szakaszon 21 személyi sérüléssel is járó baleset történt. Ezt követi a József körút és az Erzsébet körút, azaz a Nagykörút több része is a legkockázatosabb budapesti útszakaszok közé tartozik.

Mint írják, ez annak a tudatában is érdekes, hogy az elmúlt évek során újabb és újabb helyeken jelentek meg a fixen telepített traffipaxok és traffiboxok. És bár a halálos balesetek száma csökkenni látszik, a sérüléses ütközéseké egyre nagyobb Budapesten.

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