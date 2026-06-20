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Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Szabálytalan motoros, dudáló taxis, csattanó pofon, felfüggesztett börtön

Infostart / MTI

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy – őt korábban megütő – motorosnak, a bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt – közölte a Fővárosi Főügyészség.

A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr 2024. július 18-án a VI. kerületben a Bajcsy-Zsilinszky úton a Kálmán Imre utca irányából az Alkotmány utca irányába hajtott autójával, amikor egy motoros, a későbbi sértett, a belső, balra kanyarodásra szolgáló forgalmi sávból szabálytalanul irányt változtatott jobbra, bevágva a vádlott járműve elé; a taxis emiatt rádudált a motorosra.

A motoros elvette a gázt, ami miatt a motorkerékpár lelassult, ekkor a vádlott – nem észlelve kellő időben a távolság csökkenését – a kocsijával, ekkor még nem szándékosan, érintőlegesen hozzáért a motorhoz.

Ez még nem jelentett veszélyhelyzetet, azonban a motoros indulatba jött, hamarosan megállította a járművét, és a mögötte megálló taxihoz lépve, benyúlt, s pofon ütötte a vádlottat.

Ezután visszaült a motorra, és el akarta hagyni a helyszínt, viszont a taxis, az ütés miatti felháborodásában, elindult, majd szándékosan hátulról nekiütközött az előtte álló járműnek, amin annak utasa ült – írták, hozzátéve, hogy a vádlott a motorkerékpárban több mint 80 ezer forint kárt okozott.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a férfit közúti veszélyeztetés bűntettével és rongálás vétségével vádolta meg vádiratában, a kerületi ügyészség indítványozta, hogy a bíróság – tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben – szabjon ki a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést és tiltsa el őt a járművezetéstől.

A bíróság 1 év – 2 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetést és 1 év 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben.

A motoros ellen garázdaság miatt külön folyik büntetőeljárás - írtak.

(A nyitókép illusztráció.)

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Kezdőlap    Belföld    Szabálytalan motoros, dudáló taxis, csattanó pofon, felfüggesztett börtön

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