A Boci-boci tarka miatt áll a bál Etyeken

„Szerencsére nem nagyon veszélyes dolgokról volt szó, de valóban történt ilyen. […] Volt, aki amiatt háborgott, mert szerinte egyszerűen csak túl hangos a zene, de olyan is akadt, aki azért veszekedett velünk, mert állítólag miattunk nem tud aludni a gyerek” – mondta a Blikknek az egyik sofőr.

Akadnak olyan lakók is Etyeken, akik viszont azt sérelmezik, hogy már nem jár be az utcájukba a tejesautó. „A mi utcánkba évek óta nem jön be, pedig törzsvásárló voltam. Azt hittem, kitiltották, már nem is jár” – panaszolta a település egyik lakója a lapnak.

Az Etyektej tulajdonosa a Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. A cég a közleményében megerősítette, hogy az utóbbi időben megszaporodtak azok a panaszok, kérések, sőt fenyegetések is, amelyek a tejes autós kollégáikat érik amiatt, hogy az érkezésüket a Boci-boci tarka jól ismert dallamával jelzik.

„A dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem nagyon is gyakorlati szerepe van: ezzel tudják jelezni a vásárlóknak, hogy megérkezett a mozgóbolt. Sok településen ugyanis a vásárlók éppen a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük a friss tej- és tejtermékekért” – közölték.

A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy közterület-használati díjat fizetnek, és úgy vélik, ha nem tudják a dallammal jelezni az érkezésüket, sok vásárló egyszerűen nem veszi észre a tejes autót. Ez pedig hosszabb távon akár azt is eredményezheti, hogy sok városban egyszerűen nem éri majd meg működtetni a szolgáltatást.