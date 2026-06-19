Egy európai ország betiltja a kisgyerekek AI-használatát az iskolákban

„A legfontosabb dolog az iskolában, hogy a gyerekek megtanuljanak írni, olvasni és számolni. A mesterséges intelligencia használata azzal a veszéllyel jár, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben” – mondta a kormányfő.

Norvégiában az augusztus végén kezdődő új tanévtől vezetik be, hogy az első és a hetedik évfolyam között a gyerekek egyáltalán nem használhatnak mesterséges intelligenciát az iskolai feladataikhoz. Az ezt követő évfolyamokban a 14 és 16 év közötti diákok számára már enyhítenek a korlátozásokon, ők tanári felügyelettel már használhatnak mesterséges intelligencián alapuló eszközöket. A 17 és 19 év közötti fiataloknak pedig már tanítják majd a mesterséges intelligencia megfelelő használatát, készülve a továbbtanulásra és a munka világára.

A skandináv országban már az 1990-es években számítógépekkel szerelték fel az osztálytermeket, majd később tableteket kaptak a gyerekek, akik így ritkábban forgattak tankönyveket, és kevesebbet írtak kézzel. A kormány pénteki bejelentése szerint ezen a trenden is változtatnak: a jövőben több pénzt fordítanának arra, hogy több könyv legyen az osztálytermekben.

Norvégiában 2024-ben tiltották be az okostelefonok használatát az iskolákban. A kormány azt is tervezi, hogy betiltják a közösségi média használatát a 16 év alatti gyerekeknek.