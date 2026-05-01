Olajvezetékek olalfinomító // Oil and gas industrial and pipeline, Oil refinery plant for industry,Refinery factory and pipeline steel ,Natural gas combined cycle power plant and Turbine generator.
Nyitókép: Vithun Khamsong/Getty Images

Hatalmasat nőtt a Mol által kiszemelt olajcég profitja

Infostart / MTI

Az amerikai szankciók sújtotta, orosz ellenőrzés alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) pénteken arról jelentett, hogy 2,8 milliárd dinár (24 millió euró) adózott eredménnyel zárta az idei első negyedévet, ami 86 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – áll a cég honlapján.

Ehhez részben az olcsóbb olajkészletek és az emelkedő globális olajárak járultak hozzá. A Brent nyersolaj átlagos ára a negyedévben hordónként 80,6 dollár volt, ami 7 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban

NIS árbevétele 66,2 milliárd dinár volt a március végével záródott három hónapban, 8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, mivel a kőolajtermékek értékesítése 18 százalékkal 592,2 ezer tonnára csökkent.

Az olajiparban kiemelten figyelt adózás, kamatfizetés és értékcsökkenés előtti eredmény, az EBITDA 29 százalékkal 11 milliárd dinárra (94 millió euró) emelkedett.

Eközben a bevétel 72,3 milliárd dinárról 66,2 milliárd dinárra csökkent.

A beruházásokra elkülönített összeg 15 százalékkal 6,3 milliárd dinárra nőtt. A banki adósság 549 millió euróról 374 millió euróra csökkent.

A Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban. A Mol januárban kötelező érvényű megállapodást írt alá az orosz részesedés megvásárlásáról. Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg.

A NIS, amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll, Szerbia legnagyobb üzemanyag-ellátója. Az amerikai hatóságok már többször szabtak határidőt az orosz tulajdonrész értékesítésére.

A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.

