Hatalmasat nőtt a Mol által kiszemelt olajcég profitja

Ehhez részben az olcsóbb olajkészletek és az emelkedő globális olajárak járultak hozzá. A Brent nyersolaj átlagos ára a negyedévben hordónként 80,6 dollár volt, ami 7 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban

NIS árbevétele 66,2 milliárd dinár volt a március végével záródott három hónapban, 8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, mivel a kőolajtermékek értékesítése 18 százalékkal 592,2 ezer tonnára csökkent.

Az olajiparban kiemelten figyelt adózás, kamatfizetés és értékcsökkenés előtti eredmény, az EBITDA 29 százalékkal 11 milliárd dinárra (94 millió euró) emelkedett.

Eközben a bevétel 72,3 milliárd dinárról 66,2 milliárd dinárra csökkent.

A beruházásokra elkülönített összeg 15 százalékkal 6,3 milliárd dinárra nőtt. A banki adósság 549 millió euróról 374 millió euróra csökkent.

A Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban. A Mol januárban kötelező érvényű megállapodást írt alá az orosz részesedés megvásárlásáról. Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg.

A NIS, amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll, Szerbia legnagyobb üzemanyag-ellátója. Az amerikai hatóságok már többször szabtak határidőt az orosz tulajdonrész értékesítésére.

A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.