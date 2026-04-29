2026. április 29. szerda Péter
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában Iránról tartott tájékoztatón 2026. április 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump Iránról: megfulladnak, mint egy kitömött malac

Donald Trump visszautasította Irán legutóbbi ajánlatát a Hormuzi-szoros megnyitására, és fenntartja az iráni kikötők blokádját – az amerikai elnök erről egy interjúban beszélt szerdán.

Az elnök az Axios hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy kitart eredeti célja mellett, ami megakadályozni azt, hogy Irán atomfegyver birtokába jusson. Szerinte egy békemegállapodásban Iránnak erre kötelezettséget kell vállalnia.

„A blokád némileg hatékonyabb a bombázásnál: megfulladnak, mint egy kitömött malac, és csak egyre rosszabb lesz számukra” – fogalmazott az elnök.

Megjegyezte, hogy Irán meg akar állapodni, de hozzátette, ez csak akkor fog megtörténni, ha lemond az atomfegyverre vonatkozó ambícióiról.

„Nem akarják, hogy fenntartsam a blokádot, én nem akarom feloldani, mert nem akarom azt, hogy nukleáris fegyverrel rendelkezzenek” – jegyezte meg Trump, és hozzátette, hogy az iráni kikötők zárlata miatt az ország kőolajtárolói és vezetékei közel vannak ahhoz, hogy „szétrobbanjanak”.

Az elnök szerdán internetes közösségi oldalán is figyelmeztetést fogalmazott meg Teherán felé: „térjenek jobb belátásra” és írják alá a nukleáris programról való lemondásról szóló megállapodást, üzente az iráni vezetőknek.

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

Magyar Péter az Európai Tanács elnökével egyeztetett

Magyar Péter a gyanús pénzutalások ügyéről tájékoztatott

„Nemzeti ellenzék” – Levelet írt a Fidesz tagjainak Orbán Viktor

Tarr Zoltán három alappillérre kívánja építeni a minisztériumát

Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
Megérkezett a Federal Reserve kamatdöntése!

A Federal Reserve áprilisi ülésén változatlanul hagyta a kamatokat, miközben az infláció tartósan a cél felett maradt, elsősorban az energiaár-sokk miatt. Jerome Powell – aki utoljára jelent meg a Fed elnökeként a kamatdöntés után – azt mondta, a gazdaság még növekszik, de a munkaerőpiac gyengül, így a jegybank nem lát olyan belső túlfűtöttséget, ami azonnali szigorítást indokolna. A Fed ezért kivár, és az adatokat figyelve dönt a következő lépésekről, miközben az infláció visszaterelését elnyújtott pályán képzeli el a foglalkoztatási károk mérséklése érdekében. Az adatok alapján úgy látják, hogy a vámemelések hatásai csak egyszeri hatást gyakoroltak a fogyasztói árakra. Powell emellett figyelmeztetett, hogy a jegybanki függetlenséget jogi és politikai nyomás éri Donald Trump elnöksége alatt, ez szerinte a gazdaság stabil működésének egyik alapfeltételét veszélyezteti, de nem várja utódjától Kevin Warshtól, hogy engedne a nyomásnak.

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/18. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

A 45-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder. The victims, aged 76 and 34, are in a stable condition, police say.

2026. április 29. 21:13
Megható gesztust tett III. Károly brit uralkodó
Magyar Péter az Európai Tanács elnökével egyeztetett
