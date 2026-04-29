Donald Trump Iránról: megfulladnak, mint egy kitömött malac

Az elnök az Axios hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy kitart eredeti célja mellett, ami megakadályozni azt, hogy Irán atomfegyver birtokába jusson. Szerinte egy békemegállapodásban Iránnak erre kötelezettséget kell vállalnia.

„A blokád némileg hatékonyabb a bombázásnál: megfulladnak, mint egy kitömött malac, és csak egyre rosszabb lesz számukra” – fogalmazott az elnök.

Megjegyezte, hogy Irán meg akar állapodni, de hozzátette, ez csak akkor fog megtörténni, ha lemond az atomfegyverre vonatkozó ambícióiról.

„Nem akarják, hogy fenntartsam a blokádot, én nem akarom feloldani, mert nem akarom azt, hogy nukleáris fegyverrel rendelkezzenek” – jegyezte meg Trump, és hozzátette, hogy az iráni kikötők zárlata miatt az ország kőolajtárolói és vezetékei közel vannak ahhoz, hogy „szétrobbanjanak”.

Az elnök szerdán internetes közösségi oldalán is figyelmeztetést fogalmazott meg Teherán felé: „térjenek jobb belátásra” és írják alá a nukleáris programról való lemondásról szóló megállapodást, üzente az iráni vezetőknek.