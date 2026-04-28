Tiloska és a farkas: kamuképpel riogatott, 5 év börtönt kaphat

Akár öt év börtönbüntetést is kaphat az a férfi, aki nemrég a mesterséges intelligencia segítségével készített egy képet Dél-Koreában.

Ez első hallásra igen komoly büntetésnek tűnik, ami kapcsán az ember valami olyan dolog ábrázolására számít, ami illegális. Ebben az esetben azonban nem ez történt: a történet főszereplője egy olyan felvételt készített, amin egy farkas látszik, amint egy közúton kóborol – írja a Yahoo alapján a hvg.hu.

A negyvenes éveiben járó dél-koreai férfi saját bevallása szerint csak szórakozásból készítette a képet, aminek most a fent említett büntetés lehet a jutalma. Plusz 6700 dollár, vagyis nagyjából 2 millió forint bírság – ami egyébként az ötéves börtönhöz képest nem is tűnik olyan soknak.

A képpel azért lett problémája a hatóságnak, mert április 8-án valóban kiszökött egy farkas az állatkertből, a kép pedig megjelent a híradásokban, miután úgy tűnt, az állat egy városi úton kocog. A rendőrség szerint a kép annyira félrevezető volt, hogy emiatt további értékes napokba telt, mire sikerült megtalálni az igazi szökevényt.

A helyi híradások szerint egyébként a farkast háromszor is látták, április 9-én, 13-án és 16-án, így a mesterséges intelligencia által készített kép valószínűleg a keresés első szakaszában tréfálta meg a hatóságot.

Azt nem tudni, hogy pontosan mennyi ideig vezette félre a szakembereket a kamu kép, és az sem, hogy ez vajon hozzájárult-e ahhoz az internetes őrülethez, amelyben többek között rengeteg mém született a farkasról.

Az állatot végül sikerült befogni, és visszakerült az állatkertbe.