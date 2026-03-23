2026. március 23. hétfő Emőke
Morning light, Eiffel Tower and the buildings of Paris, high point of view. France, Europe
Nyitókép: Francesco Riccardo Iacomino

Megtartotta a kulcsvárosokat a francia baloldal

Infostart / MTI

Több francia nagyvárosban, Párizsban, Marseille-ben és Lyonban is a baloldali jelöltek nyerték meg az első becslések szerint a francia helyhatósági választások vasárnapi második fordulóját és adhatják a polgármestereket a következő hat évre.

Az Ipsos BVA közvélemény-kutatóintézetnek az urnazárást követő becslése szerint Párizsban a szocialista Emmanuel Grégoire-t - aki a leköszönő polgármesternek, Anne Hidalgónak az első helyettese volt – a szavazatok 53,1 százalékával választották meg polgármesternek a 38 százalékos támogatottságot kapott jobboldali Rachida Datival és a radikális baloldali Engedetlen Franciaország jelöltével, Sophia Chikirouval szemben, aki pedig 8,9 százalékot ért el.

Franciaország második legnagyobb városában, a déli Marseille-ben Benoît Payan szocialista polgármester 54,6 százalékkal választották újra, a középkeleti Lyonban is az eddigi polgármester, a baloldali összefogás jelöltje, Grégory Doucet győzött 53 százalékkal az Ipsos BVA becslése szerint.

A baloldal ugyanakkor több közepes városban is alulmaradt (Limoges, Clermont-Ferrand, Besançon, Brest), és Toulouse-ban sem sikerült győznie, itt a jobbközép Köztársaságiak adhatják a polgármestereket.

Komolyabb válság jöhet, mint amilyen az 1970-es években volt. Nincsen azzal történelmi tapasztalatunk, hogy mi történik, ha tartósan és teljesen lezárják a Hormuzi-szorost, azzal pedig főleg nincsen, hogy akkor mi történik, ha a térség épített energetikai infrastruktúráját is széles körű támadások érik – miközben éppen ez zajlik.
 

Szakadatlanok a harcok a Közel-Keleten, sőt, Donald Trump szombat este súlyos ultimátumot adott Iránnak: ha 48 órán belül nem nyitják meg teljesen a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok az iszlám köztársaság erőműveit fogja "támadni és megsemmisíteni". Az iráni hadsereg válaszul közölte: készek határozatlan ideig lezárni a világkereskedelmi szempontból kulcsfontosságú hajózási útvonalat, az esetleges támadások pedig legitim célponttá tennék az amerikai bázisoknak otthont adó közel-keleti államok infrastruktúráját. Az izraeli haderő mindeközben felrobbantotta a Kászmije hidat Dél-Libanonban, a támadást a libanoni elnök az izraeli „szárazföldi invázió felvezetésének" nevezte. Hétfőn az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője. Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. Ez a kiesés "több mint a két nagy olajsokk együttvéve" - vélekedett Birol.

Hiába a folyamatos munkahelyteremtő beruházások, a magyar munkaerőpiacon évtizedes távlatban is bebetonozódtak a regionális bérkülönbségek.

Fears grow in Lebanon of Israeli ground invasion as IDF preparing for "several more weeks of fighting against Iran and Hezbollah".

2026. március 23. 07:05
2026. március 23. 04:33
