A NATO jelentős hadgyakorlatot tart Oroszország közelében

A Sea Shield 26 fedőnevű, április 3-ig tartó közös műveletben Bulgária, Kanada, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Nagy-Britannia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Törökország és az Egyesült Államok több mint 2500 katonája gyakorlatozik együtt, 48 folyami és tengeri hadihajóval, 10 repülőgéppel, 10 távirányítású rendszerrel, valamint 64 szárazföldi katonai járművel.

A katonák és harci eszközök mintegy kétharmadát a román haditengerészet adja.

„A Sea Shield több mint hadgyakorlat: a szolidaritásról, a kölcsönös bizalomról és a résztvevő nemzetek közötti felelősségvállalásról szóló lecke, amely a hajózás szabadságának védelmét szolgálja” – mondta a konstancai kikötőben megrendezett hétfői megnyitón Radu Miruta román védelmi miniszter.

A hadgyakorlat vízi, légi és szárazföldi műveletei egyrészt a résztvevő országok interoperabilitásának növelését, a biztonsági kihívásokkal szembeni reagálóképesség erősítését, másfelől a különböző fegyveres erők és más nemzetbiztonsági intézmények közötti együttműködés javítását célozzák.

A képzési forgatókönyvek a kritikus infrastruktúra védelmére, a tengeri útvonalak biztonságára, az aszimmetrikus fenyegetések leküzdésére és a válságkezelésre összpontosítanak.

A MAPN szerint a Sea Shield 26 hadgyakorlat javítja a NATO országok elrettentő képességét a Fekete-tenger komplex biztonsági környezetében a szövetség keleti szárnyán.

A Sea Shield 26 megszervezésével a Román Haditengerészet megerősíti Románia elkötelezettségét a regionális biztonság erősítésére és a szövetségesekkel és partnerekkel való együttműködés fejlesztésére – hangsúlyozta a román védelmi tárca.