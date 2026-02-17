ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.79
usd:
319.04
bux:
123029.43
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Iranian kamikaze drones destroy Ukraines energy system
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Óriási lángok Oroszországban: ismét keményen visszavágtak az ukránok – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kigyulladt egy nagy orosz olajfinomító és egy lőszerraktár. Az éjszakai orosz légitámadásokkal szinte egyidőben az ukrán hadsereg is dróncsapásokat mért fontos oroszországi gazdasági célpontokra.

A több orosz régió ellen indított dróntámadások közül talán a legsúlyosabb a dél-oroszországi Ilszkij olajfinomítóra mért csapás lehetett. A Kyiv Independent című angol nyelvű ukrán lap helyi, orosz illetékesek Telegram bejegyzéseit idézi akik azt írták, hogy a létesítmény területén hatalmas tűz ütött ki.

Ez a finomító nemcsak azért kulcsfontosságú Oroszországnak, mert évente mintegy 6,42 millió tonna nyersolajat képes feldolgozni, hanem mert innen látják el üzemanyaggal az Ukrajnában harcoló csapatok jelentős részét is.

Az orosz lévédelem azt jelentette, hogy legalább 20 drónt lelőttek, de ezt eddig független források nem erősítették meg.

Több helybeli viszont legkevesebb 10 robbanásról számolt be. Az olajfinomítót ért ukrán dróncsapásról videó is készült:

A Ilszkij elleni támadás alig egy nappal azután történt, hogy az ukránok lecsaptak az orosz hadsereg talán legnagyobb lőszerraktárára. A Moszkvától kb. 70 kilométerre lévő, 865 hektáros telepen óriási robbanást filmeztek le az arra járók. Úgy tudni, hogy az első óriási detonációt több kisebb is követte.

A bázison becslések szerint 100 000 és 264 000 tonna közötti mennyiségű hadianyagot tároltak.

Kezdőlap    Külföld    Óriási lángok Oroszországban: ismét keményen visszavágtak az ukránok – videó

oroszország

ukrajna

olajfinomító

dróncsapás

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hortay Olivér: az Adria csak átmeneti megoldás lehet, a Barátság-vezeték kiesése hosszabb távon nagyon kockázatos

Hortay Olivér: az Adria csak átmeneti megoldás lehet, a Barátság-vezeték kiesése hosszabb távon nagyon kockázatos
Ukrajna szándékosan akadályozza az olajszállítás újraindítását a Barátság-vezetéken keresztül, ezzel próbál politikai nyomást gyakorolni a régióra, elsősorban Magyarországra – mondta az InfoRádióban a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Hazánknak vannak tartalékai, de azokat havária helyzetekre tartják fenn, és nem azért vannak, hogy „politikai viták okozta ellátási nehézségekre nyújtsanak fedezetet” – tette hozzá.
Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kismértékben gyengül a forint

Kismértékben gyengül a forint

Gyengüléssel indította a napot a forint, az euróval és a dollárral szemben is. Azóta látható egy kis korrekció. A font nagyot gyengült a dollárral szemben főként kedvezőtlen munkaerőpiaci adatok miatt. Közben az is kiderült, hogy a német gazdaság 1 százalékkal nőhet idén, amely ugyan több, mint amit korábban vártak, a fenntartható fellendüléshez kevés. Közben kiderült, hogy csökkent a ZEW index is, amely meglepetést okozott az elemzők körében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elszólta magát Putyin erős embere: Készek vagyunk akár több millió embert is elveszíteni Ukrajnában!

Elszólta magát Putyin erős embere: Készek vagyunk akár több millió embert is elveszíteni Ukrajnában!

Kreml-közeli források szerint az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatandó tárgyalásokra kijelölt orosz főtárgyaló zárt körben rendkívüli kijelentéseket tett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

Jackson, who marched with Martin Luther King Jr in the 1960s and later ran for president twice, died peacefully on Tuesday morning surrounded by his family.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 11:56
Elhunyt a legendás polgárjogi aktivista
2026. február 17. 10:56
Halálos baleset érte a fiatal sportcsillagot
×
×
×
×