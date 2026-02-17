Óriási lángok Oroszországban: ismét keményen visszavágtak az ukránok – videó

A több orosz régió ellen indított dróntámadások közül talán a legsúlyosabb a dél-oroszországi Ilszkij olajfinomítóra mért csapás lehetett. A Kyiv Independent című angol nyelvű ukrán lap helyi, orosz illetékesek Telegram bejegyzéseit idézi akik azt írták, hogy a létesítmény területén hatalmas tűz ütött ki.

Ez a finomító nemcsak azért kulcsfontosságú Oroszországnak, mert évente mintegy 6,42 millió tonna nyersolajat képes feldolgozni, hanem mert innen látják el üzemanyaggal az Ukrajnában harcoló csapatok jelentős részét is.

Az orosz lévédelem azt jelentette, hogy legalább 20 drónt lelőttek, de ezt eddig független források nem erősítették meg.

Több helybeli viszont legkevesebb 10 robbanásról számolt be. Az olajfinomítót ért ukrán dróncsapásról videó is készült:

Ilsky oil refinery, in the Krasnodar region of Russia is severely burning after drone attack. 6.5 million tons of oil per year. pic.twitter.com/j205hxvC3e — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) February 16, 2026

A Ilszkij elleni támadás alig egy nappal azután történt, hogy az ukránok lecsaptak az orosz hadsereg talán legnagyobb lőszerraktárára. A Moszkvától kb. 70 kilométerre lévő, 865 hektáros telepen óriási robbanást filmeztek le az arra járók. Úgy tudni, hogy az első óriási detonációt több kisebb is követte.

A significant explosion and subsequent secondary detonations occurred at the facility, situated approximately 70 km northeast of Moscow. This arsenal, spanning roughly 3.5 square kilometers (around 865 acres), was recognized as one of Russia's most substantial ammunition storage… pic.twitter.com/28PqMsHtoP — OSINT Europe (@Osinteurope) February 16, 2026

A bázison becslések szerint 100 000 és 264 000 tonna közötti mennyiségű hadianyagot tároltak.