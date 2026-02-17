Újabb brutális légitámadás érte Ukrajnát – videó

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 25 rakétát és 367 drónt hatástalanított. A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közölt jelentés szerint 13 helyszínen 18 drón és 4 ballisztikus rakéta célba talált, 8 esetben pedig a támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat. A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Odesszában az eddigi adatok szerint három civil sebesült meg az éjszakai orosz légitámadásban, egyikük állapota súlyos - közölte Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Liszak arról is beszámolt, hogy az éjszaka folyamán hat alkalommal hirdettek légiriadót a fekete-tengeri nagyvárosban. A támadás következtében infrastrukturális létesítmények és civil épületek rongálódtak meg, az egyik városkerületben egy lakóház felső emeletein tűz keletkezett, egy másik helyszínen egy üzlethelyiségben és egy autószervizben keletkeztek károk - fűzte hozzá a városvezető.

Russia launched another strike on Ukraine at night. Odesa, Dnipropetrovsk region, western regions were under attack.



It feels like Air Force has begun to work on errors. All cruise missiles and a significant number of Shaheds were shot down

Hosszú időbe fog telni, amíg helyreállítják a kedd éjszakai orosz támadás okozta károkat Odessza energetikai infrastruktúrájában - tette közzé a Telegramon Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energetikai vállalata, a DTEK Csoport sajtószolgálata. A becsapódások helyszínén jelenleg a törmelék eltakarítását végzik. "Mindent megteszünk a támadás következményeinek mielőbbi felszámolása érdekében. A legfontosabb feladat a létfontosságú infrastruktúra áramellátásának helyreállítása" - áll a közleményben.

Huge Russian barrage overnight into Feb 17: 29 missiles (4 Iskander-M ballistic + 20 Kh-101 + 4 Iskander-K + 1 Kh-59/69) plus 396 attack drones (~250 Shaheds). Almost 425 flying threats in a single night. The video is from Odesa where the situation with power is critical

A Szumi megyei Kijkivka községben egy civil meghalt, hat ember, köztük két gyerek pedig megsebesült egy orosz dróntámadásban - jelentette kedd reggel Oleg Hrihorov katonai kormányzó a Telegramon. A megyevezető azt is közölte, hogy a hétfői nap folyamán a légiriadó több mint 22 órán át tartott Szumi megyében, az orosz csapatok 14 település ellen 20 esetben intéztek támadást, lakóházak, infrastrukturális létesítmények és gazdasági épületek rongálódtak, illetve semmisültek meg.