A szerelmesek íve elnevezésű hely Pugliában. A sziklaképződmény 2026. február 14-én, Valentin napon összeomlott.
Nyitókép: Pixabay

Szerelmesek tragédiája Valentin napon – videó

Infostart / MTI

A Pugliában pusztító viharok következtében Valentin-nap éjszakáján összeomlott a délolasz partvidék híres sziklaképződménye, amelyet a szerelmesek ívének vagy hídjának is neveztek.

Az impozáns sziklaív, a Faraglioni di Sant'Andrea a magas part sziklafalához kapcsolódott egy természetes mészkőhíddal az Adriai-tenger déli partvidékén fekvő település, Melendugno közelében. Összeomlását az elmúlt napok heves viharai és erős esőzései idézték elő. A boltívet alkotó szikla éppen Valentin-napon roskadt a tengerbe.

Az évezredek alatt a szél és a tenger eróziója által kialakított mészkőív festői módon emelkedett az Adriai-tenger türkizkék vize fölé. A "szerelem boltíve" elnevezést romantikus legendák ihlették: a fáma szerint ha egy pár együtt kelt át rajta, megtalálhatta a boldogságot. A tengerbe nyúló, természetes sziklahíd alatt át lehetett csónakázni vagy úszni a vízben. A „szerelmesek ívét” gyakran fotózták, látványa sok látogatót vonzott a világ minden tájáról.

Melendugno polgármestere, Maurizio Cisternino „szörnyű csapásnak” nevezte a sziklaív leomlását. „Tengerpartunk és egész Olaszország egyik leghíresebb turisztikai célpontja tűnik el, egy olyan úticél, amely még ismert tévéreklámokban is szerepelt” – mondta.

A település a helyi híradások szerint ugyan igyekezett tenni azért, hogy a part menti erózió hatásait csökkentsék, a közelmúltban el is nyertek egy finanszírozási pályázatot a régióban, de a projektet még nem tudták elkezdeni.

