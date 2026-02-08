ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: André Ventura hivatalos Facebook-oldala

Ma eldől, hogy jobbra fordul-e Portugália

Infostart / MTI

Portugáliában vasárnap tartják az elnökválasztás második fordulóját, amelyben két jelölt áll egymással szemben: a szocialista António José Seguro és a jobboldali André Ventura.

Mintegy 11 millióan jogosultak szavazni. A szavazóhelyiségek este 7 órakor zárnak, az Azori-szigeteken a szavazás egy órával tovább tart.

A 63 éves Antonio José Seguro a baloldalt képviseli: az 1990-es évek elején a szocialista ifjúsági szervezet vezetője volt, majd parlamenti képviselő, végül sportminiszter lett Antonio Guterres miniszterelnök mellett. Választási kampányában a demokrácia és a közszolgáltatások védelmezését hirdette.

A 43 éves André Ventura a jobboldali Chega (Elég) párt elnöke. Pártja tavaly a jobboldali kormány első számú ellenzéki erejévé vált. A politikus először televíziós futballkommentátorként vált ismertté, később a politikában kezdett el karriert építeni.

Ventura 2019-ben alapított saját pártot, amelynek egyetlen képviselőjeként került be a parlamentbe, a korrupció és a bevándorlás elleni küzdelem ígéretéve. A 2021-es elnökválasztáson a harmadik helyen végzett, alig lemaradva a szocialista jelölttől, 11,9 százalékos szavazati aránnyal.

Az elnökválasztás első fordulójában António José Seguro (PS) a szavazatok 31,1 százalékát szerezte meg. André Ventura (Chega) a második helyen végzett a szavazatok 23,5 százalékával.

A választás győztese a konzervatív Marcelo Rebelo de Sousa utódja lesz, aki két alkalommal is az első fordulóban nyert. A demokrácia bevezetése óta Portugáliában csak egy elnökválasztás dőlt el a második fordulóban, 1986-ban.

Az általános választáson megválasztott portugál elnöknek nincs végrehajtó hatalma, de válság esetén döntőbírói szerepet tölthet be, és joga van feloszlatni a parlamentet, hogy parlamenti választásokat írjon ki.

