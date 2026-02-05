ARÉNA - PODCASTOK
Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) párt frakcióvezetője beszél, mögötte Jordan Bardella pártelnök a párt párizsi eredményváróján az európai parlamenti választások estéjén, 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Andre Pain

Szakértő: eltérhet a Nemzeti Tömörülés a Marine Le Pen által képviselt irányvonaltól

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Másodfokon négy év börtönt és öt év közügyektől eltiltást kért az ügyészség Marine Le Penre, a francia Nemzeti Tömörülés politikusára. A per kimenetele a párt irányvonalát, és elnökjelöltjének személyét is meghatározza majd. Az InfoRádió Szűcs Anitát, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docensét kérdezte.

A francia ügyészség 4 év börtönbüntetést és 5 év közügyektől eltiltást kért Marine Le Penre, a francia Nemzeti Tömörülés Párt politikusára az európai uniós források visszaélésszerű felhasználása miatt indított per fellebbviteli tárgyalásán.

Az ügy évek óta tart, a vád szerint a párt nem erre szolgáló EU-s forrásokból fedezte munkatársai fizetését 2004 és 2016 között.

Marine Le Pent tavaly májusban első fokon négy év börtönre ítélték, emellett öt évre eltiltották közfeladat viselésétől, ám ennek végrehajtása nem lépett azonnal hatályba, az csak a másodfokú ítélet után léphet életbe.

A per kimenetele nemcsak Marine Le Pen sorsát, hanem a Nemzeti Tömörülés jövőjét is meghatározza majd.

Ahhoz ugyanis, hogy Marine Le Pen 2027 áprilisában elindulhasson a francia elnökválasztáson, másodfokon felmentésre vagy pedig a közügyektől való eltiltás idejének csökkentésére lenne szükség.

Ha nem ilyen ítélet születik, régi protezsáltja, Jordan Bardella pártelnök lesz az elnökjelölt, ez pedig a párt irányvonalát is befolyásolja majd – mondta az InfoRádiónak Szűcs Anita, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense.

„Bardella elkezdett már a saját jogán népszerű lenni a Rassemblement National (Nemzeti Tömörülés) választói körében, és egy teljesen más irányt képvisel, mint Marine Le Pen. Tehát Bardellával jönne egy fiatalodás és középre tolódás. Marine Le Pen is megkezdte ezt az utat, de ő egy határon megállt” – fejtette ki a Corvinus docense.

Az elsőfokú ítélethirdetés után Marine Le Pen támogatottsága csökkent a közvéleményben, ám hogy elnökjelöltként rá vagy a fiatal Jordan Bardellára szavaznának többen, egyelőre nem látni

– mondja Szűcs Anita. A párt tagsága azonban Bardellát látná szívesebben az elnökjelölti pozícióban – teszi hozzá:

„Amikor Jordan Bardellát megválasztották Marine Le Pen helyére a párt élére, akkor egy jó 85 százalékos támogatottsággal választották meg. Ez azt jelenti, hogy azt az irányt, amit Marine Le Pen megkezdett, és sokkal radikálisabban Bardella képviselt, azt a tagság jónak látta, hogy kövessék. Belső felméréseket tudunk sok különböző számmal, a legutolsó, amit én olvastam, az az volt, hogy a Nemzeti Tömörülés tagjainak 50-60 százaléka, de inkább több mint 50 százaléka inkább Bardellát preferálja Le Pennel szemben.”

Marine Le Pen perében nyáron születhet ítélet.

franciaország

marine le pen

jordan bardella

