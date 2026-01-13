A bíróság dönti el Marine Le Pen politikai jövőjét

A jelenleg a Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetőjeként politizáló, 57 éves Marine Le Pen két új ügyvéd kíséretében érkezett meg a párizsi igazságügyi palota teljesen megtelt tárgyalótermébe, mintegy húsz perccel a per kezdete előtt.

A Franciaország jövője szempontjából kiemelkedő politikai téttel bíró perre újságírók százai érkeztek a világ minden tájáról.

A párizsi büntetőbíróság márciusban két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a francia ellenzéki politikust

és öt évre eltiltotta a politikai választásokon való indulástól, amiért a Nemzeti Tömörülés a vád szerint 2,9 millió euró európai parlamenti juttatást törvénytelenül nemzeti pártcélokra használt fel. A párizsi büntetőbíróság 3,2 millió euróban állapította meg az EP végső gazdasági kárát, de levonta azt az 1,1 millió eurót, amelyet bár jogtalanul fizettek ki, de a vádlottak egy része már visszafizetett Brüsszelnek. Mellékbüntetésként 100 ezer eurós pénzbírsággal is sújtották az ellenzéki politikust, aki azonnal fellebbezett az ítélet ellen.

Az elsőfokú ítélet értelmében Marine Le Pen nem vehet részt a következő, 2027 tavaszára tervezett elnökválasztáson, amelynek három sikertelen kísérlet után jelenleg az egyik nagy esélyese a felmérések alapján.

Az ügyészség indítványának megfelelően a közügyektől való eltiltás ideiglenesen végrehajtható, ami azt jelenti, hogy fellebbezés esetén is azonnal alkalmazandó, míg a büntetés többi kitételére a fellebbezés felfüggesztő hatállyal bír.

Marine Le Pen választásoktól való eltiltása ezért már az elsőfokú ítéletet követően megkezdődött, de a meglévő politikai tisztségeit nem kellett feladnia.

A korrupció elleni küzdelem szigorítását célzó, ideiglenes végrehajtással történő eltiltás - azaz a fellebbviteli határozat megvárása nélküli azonnali alkalmazás - 2016 vége óta szerepel általános jelleggel a francia jogban, de fakultatív módon már korábban is alkalmazták a bíróságok. Az utóbbi években több, hűtlen kezelés miatt elítélt politikus esetében is alkalmazták.

A bíróság Marine Le Pen mellett 24 volt európai parlamenti képviselőt, asszisztenst, könyvelőt és a pártot mint jogi személyt ítélte el, amiért 2004 és 2016 között "rendszert" hoztak létre arra, hogy a Nemzeti Tömörülés franciaországi alkalmazottait az Európai Parlament pénzéből fizessék ki.

A vád szerint a kifizetett asszisztensek nem jártak sem Brüsszelben, sem Strasbourgban, s valójában kizárólag a párt vagy vezetőik számára dolgoztak. Az elítéltek közül 12-en és a párt fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen,

de például Marine Le Pen húga, Yann Pen nem nyújtott be fellebbezést.

Bár Marine Le Pen nyilvánosan továbbra is tagadja a vádakat, és a felmentés reményében nyújtotta be a fellebbezést, bűnösségének megállapítása önmagában nem akadályozná meg a 2027-es elnökválasztáson való indulását, két feltétellel: ha az esetleges eltiltás két évnél rövidebb, és ha a bírák lemondanak az elektronikus nyomkövető viselésének kötelezettségéről, amelyet összeegyeztethetetlennek tartanak a kampányolás lehetőségével. Ahhoz, hogy Marine Le Pen 2027 áprilisában elindulhasson az elnökválasztáson,

másodfokon felmentésre vagy pedig a közügyektől való eltiltás idejének csökkentésére lenne szükség.

Ez utóbbi esetben a tavaly márciusban kezdődött eltiltás időtartama 2027 áprilisára véget is érhet. Az ellenzéki politikus kiemelte, hogy a fellebbviteli bíróság döntése határozhatja meg a politikai jövőjét.

Kilenc hónappal az elsőfokú ítélethirdetés után Marine Le Pen támogatottsága csökkent a közvéleményben, s a Nemzeti Tömörülés jelenlegi elnöke, a 30 éves Jordan Bardella népszerűsége meghaladja az övét. Elemzők szerint egyre valószínűbb, hogy a szuverenista párt a fiatal politikust indítja a jövő évi elnökválasztáson Marine Le Pen helyett.

Marine Le Pen rendszeresen emlékeztet arra, hogy mindenképpen elindul negyedszerre is az elnöki székért jövőre, miközben ő maga is elismeri, hogy ha ez nem lehetséges: "Jordan Bardella helyettem is nyerhet".

A per február 12-ig tart, ítélethirdetés nyáron várható.