Svédországból szívták le a mezőkövesdi férfi bankszámláját

A mezőkövesdi férfi egy ismert telefonszolgáltató nevében érkezett elektronikus levélben szereplő hivatkozásra kattintott, és azon keresztül megadta bankkártyaadatait.

A levél 6 740 forint befizetésére szólította fel a címzettet. Bár az érintett nem volt az adott szolgáltató ügyfele, de egyik hozzátartozója igen, a levél nem keltett benne gyanút. A fizetés az e-mailben található linken keresztül megtörtént.

A tranzakciót követően az érintett alaposabban megvizsgálta az üzenetet, ekkor merült fel benne a csalás gyanúja. Haladéktalanul felvette a kapcsolatot pénzintézetével, ahol tájékoztatták, hogy a 6 740 forintos összeg helyett 36 682 forintot vontak le bankszámlájáról.

A terhelés Svédországból, svéd koronában történt – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján.

A sértett bankkártyáját még aznap letiltották, majd új kártyát igényelt. Az új kártya a PIN-kód későbbi érkezése miatt 2025. december 27. és 2026. január 5. között nem volt aktiválható, így azt az érintett nem használta.

Ennek ellenére a későbbiekben kiderült, hogy az új, nem aktivált bankkártyával három alkalommal is vásároltak Svédországban 2025. december 30. és 2026. január 5. között, 2 905 forint, 74 303 forint, valamint 78 459 forint értékben.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hasonló üzenetek esetén mindenki fokozott óvatossággal járjon el, és pénzátutalás előtt minden esetben győződjön meg az üzenetküldő valódi kilétéről!

A digitális térben elkövetett csalások megelőzésének egyik legfontosabb eszköze az elővigyázatosság és a tudatosság.

