ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 17. szombat Antal, Antónia
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Phishing - a credit card with a fish hook trying to steal personal data on a computer keyboard / financial data theft
Nyitókép: weerapatkiatdumrong/Getty Images

Svédországból szívták le a mezőkövesdi férfi bankszámláját

Infostart

Nem aktivált kártyával vásároltak egy mezőkövesdi férfi számlájáról Svédországban. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság csalás miatt nyomoz az ügyben.

A mezőkövesdi férfi egy ismert telefonszolgáltató nevében érkezett elektronikus levélben szereplő hivatkozásra kattintott, és azon keresztül megadta bankkártyaadatait.

A levél 6 740 forint befizetésére szólította fel a címzettet. Bár az érintett nem volt az adott szolgáltató ügyfele, de egyik hozzátartozója igen, a levél nem keltett benne gyanút. A fizetés az e-mailben található linken keresztül megtörtént.

A tranzakciót követően az érintett alaposabban megvizsgálta az üzenetet, ekkor merült fel benne a csalás gyanúja. Haladéktalanul felvette a kapcsolatot pénzintézetével, ahol tájékoztatták, hogy a 6 740 forintos összeg helyett 36 682 forintot vontak le bankszámlájáról.

A terhelés Svédországból, svéd koronában történt – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján.

A sértett bankkártyáját még aznap letiltották, majd új kártyát igényelt. Az új kártya a PIN-kód későbbi érkezése miatt 2025. december 27. és 2026. január 5. között nem volt aktiválható, így azt az érintett nem használta.

Ennek ellenére a későbbiekben kiderült, hogy az új, nem aktivált bankkártyával három alkalommal is vásároltak Svédországban 2025. december 30. és 2026. január 5. között, 2 905 forint, 74 303 forint, valamint 78 459 forint értékben.

  • A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hasonló üzenetek esetén mindenki fokozott óvatossággal járjon el, és pénzátutalás előtt minden esetben győződjön meg az üzenetküldő valódi kilétéről!
  • A digitális térben elkövetett csalások megelőzésének egyik legfontosabb eszköze az elővigyázatosság és a tudatosság.

További hasznos tanácsok itt olvashatók az online csalásokról.

Kezdőlap    Külföld    Svédországból szívták le a mezőkövesdi férfi bankszámláját

rendőrség

csalás

bankkártya

bankszámla

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csontvázak a szekrényben: a pozsonyi „M0”-t is úgy építhették, hogy a Benes-dekrétumra hivatkozva vett el a szlovák állam földet magyaroktól

Csontvázak a szekrényben: a pozsonyi „M0”-t is úgy építhették, hogy a Benes-dekrétumra hivatkozva vett el a szlovák állam földet magyaroktól
A Benes-dekrétumok szlovák megerősítéséről és alkalmazásáról tartott kerekasztal-beszélgetést a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, ennek alkalmával kereste meg az InfoRádió Tárnok Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatóját, aki az mondta, a II. világháború utáni években nem álltak le a konfiskálások, a szlovák államnak óriási biznisz mind a mai napig.
VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Cáfolják Trump súlyos állítását, amely miatt meg akarja szerezni Grönlandot

Cáfolják Trump súlyos állítását, amely miatt meg akarja szerezni Grönlandot

A dán Arktikus Együttes Parancsnokság vezetője szerint nincsenek orosz vagy kínai hajók Grönland közelében, szemben Donald Trump amerikai elnök korábbi állításaival.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas mázli az Eurojackpoton: újabb magyar milliomost avattak az európai szuperlottón

Hatalmas mázli az Eurojackpoton: újabb magyar milliomost avattak az európai szuperlottón

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/3. heti nyerőszámait. Egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

The former UK prime minister and US secretary of state will sit on the "founding executive board", the White House says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 17. 09:08
Letartóztattak egy magyar férfit, tízezer dollárnyi rézkábelt lopott Kanadában
2026. január 17. 08:00
Csontvázak a szekrényben: a pozsonyi „M0”-t is úgy építhették, hogy a Benes-dekrétumra hivatkozva vett el a szlovák állam földet magyaroktól
×
×
×
×