2026. január 7. szerda
Nyitókép: Pixabay

Szellemflotta: Amerika ismét lecsapott egy olajszállítóra – videó

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok katonasága lefoglalt egy második, szintén szankciókkal sújtott olajszállító hajót szerdán – közölte az amerikai hadügy-minisztérium.

A Pentagon X közösségi oldalán szerdán közzétett bejelentés szerint a hajnali órákban az amerikai hadügyminisztérium egységei – együttműködésben a belbiztonsági minisztériummal – feltartóztatták a Sophia olajszállító motoros tankert a Karib-tengeren.

A közlemény szerint a jármű a szankcionált kőolajat szállító, úgynevezett árnyékflottához tartozik, zászló nélkül hajózik, és törvénytelen tevékenységet folytat.

Az amerikai katonaság az intézkedést ellenállás nélkül hajtotta végre nemzetközi vizeken, a hajót a parti őrség kíséri az Egyesült Államok fennhatósága alá tartozó kikötőbe – derül ki a Pentagon közleményéből.

Nem sokkal korábban a hadsereg európai parancsnoksága azt jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon hasonló indokkal lefoglalták a Marinera nevű tartályhajót.

Pete Hegseth hadügyminiszter az intézkedéseket követően úgy nyilatkozott, hogy a szankcióval sújtott venezuelai kőolaj szállítására korábban elrendelt amerikai tengeri blokád továbbra is teljes mértékben érvényes.

Ezzel egy időben Kristi Noem belbiztonsági miniszter ugyancsak az X közösségi oldalán azt írta, hogy az amerikai parti őrséghez tartozó egységek két művelet során felügyeletük alá vontak a hajnali órákban két, a „szellemflottához” tartozó tankert. Megerősítette, hogy az egyik intézkedés az Atlanti-óceánon történt, a másik a karibi térségben nemzetközi vizeken.

A miniszter szerint a két olajszállító hajó – a jelenleg Marinera néven, orosz zászló alatt közlekedő Bella I és a Sophia – „legutóbb Venezuelában horgonyzott, illetve Venezuela felé tartott”.

Kristi Noem közleményében kiemelte az Atlanti-óceán északi medencéjében lefoglalt Bella I tanker ügyét, amellyel kapcsolatban azt írta, hogy a jármű

„hetek óta próbálta megkerülni az amerikai parti őrséget, még zászlóját is megváltoztatta és új nevet festett tatjára, miközben üldözték,

de a kétségbeesett kísérlete kudarcot vallott, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást”.

Az amerikai közleményekben Bella I néven említett hajót december végén Oroszországban jegyezték be, és orosz zászlót kapott, amelynek birtokában mintegy két hete Marinera néven közlekedik.

Az árnyékflotta vagy szellemflotta kifejezést azokra a világszerte közlekedő hajókra alkalmazzák az Egyesült Államokban, amelyek nyugati szankciók hatálya alá tartoznak és büntetőintézkedéssel sújtott orosz, venezuelai és iráni kőolajat szállítanak elsősorban ázsiai vásárlóknak.

Donald Trump amerikai elnök kedden a Truth Social közösségi oldalán azt jelentette be, hogy

Venezuela átmeneti vezetése mintegy 30-50 millió hordónyi magas minőségű kőolajat ad át az Egyesült Államoknak.

„Ezt az olajat piaci áron értékesítjük, a befolyó pénzt pedig én, mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogom felügyelni, hogy biztosítsam: azt Venezuela és az Egyesült Államok polgárainak javára fordítják” – fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy a terv végrehajtásával Chris Wright energiaügyi minisztert bízta meg.

Az elnök arról is beszámolt, hogy a Venezuela által átadott kőolajat szállítóhajókon egyenesen az Egyesült Államokba szállítják átrakodó kikötőbe.

A brit haditengerészet és a légierő is részt vett az akcióban

A brit haditengerészet és a légierő is részt vett az orosz zászló alatt közlekedő, jelenleg Bella 1, eredetileg Marinera nevet viselő tartályhajó szerdai lefoglalásában – közölte a londoni védelmi minisztérium.

A londoni védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint az akcióhoz a brit fegyveres erők Washington kérésére „előre tervezett műveleti támogatást” nyújtottak.

A műveletben brit részről a királyi haditengerészet Tideforce nevű, tengeri üzemanyag-utántöltésre, valamint hadianyagok és egyéb ellátmány utánpótlására szolgáló hajója vett részt, a brit királyi légierő (RAF) pedig megfigyelési tevékenységgel támogatta az amerikai műveletet.

John Healey brit védelmi miniszter a tárca ismertetéséhez fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a lefoglalt hajó „a szankciók kikerülésére létrehozott, a Közel-Kelettől Ukrajnáig terrorizmust, konfliktust szító, emberi nyomorúságot okozó orosz–iráni tengely” része.

A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a hajó eredetileg is hamis zászló alatt közlekedett, a nyílt tengeren kikapcsolta jeladóit, és akkor cserélt zászlót, amikor üldözőbe vették.

A minisztérium szerint a több évre visszanyúló értesülések kiértékelése arra vall, hogy

a hajó a nemzetközi terrorizmushoz és bűnözéshez kötődő illegális tevékenység részese volt,

egyebek mellett kapcsolatban állt az Irán által támogatott Hezbollah libanoni síita milíciával, és része volt annak az egyre bővülő „árnyékflotta-hálózatnak”, amely hozzájárul „a világszerte sötét célokat szolgáló tevékenységek finanszírozásához”.

A brit védelmi minisztérium szerint Nagy-Britannia elsődleges fontosságú feladatának tekinti az „orosz árnyékflotta” működésének akadályozását és elrettentését, és ennek részeként eddig e flotta 520 hajója ellen hozott szankciókat.

Ezek az intézkedések hatékonyak; ezt jelzi az is, hogy Oroszország olajbevételei 2024 októbere óta 27 százalékkal csökkentek, és az ukrajnai háború kezdete óta nem voltak olyan alacsonyak, mint jelenleg – áll a brit védelmi minisztérium szerdai állásfoglalásában.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

A jövő héten még hidegebb lesz, ezért ehhez a lehűléshez alkalmazkodva kell kezelni a nyomást az abroncsokban, mert csak megfelelő nyomásérték alatt működik jól a gumi – mondta az InfoRádióban a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. Morenth Péter szerint nagyobb mennyiségű hó esetén már az sem vehető teljesen biztosra, hogy a téli abroncs megfelelő segítséget tud nyújtani.
 

