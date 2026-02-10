Lecsaptak az amerikai hadihajók, ezúttal az Indiai-óceánon

Az amerikai védelmi tárca az X-en arról számolt be, hogy az Aquila II nevű tanker feletti ellenőrzést incidens nélkül vették át a fedélzetére lépő amerikai katonák. A hajót, amely megszegte a Venezuela elleni – még Nicolás Maduro elnök elfogása előtt meghirdetett – amerikai blokádot, először a karibi térségben észlelték.

„Az Aquila II (Donald) Trump (amerikai) elnök által szankcionált hajókra elrendelt karantén ellenére folytatta működését a Karib-tengeren” – ismertette tovább az amerikai védelmi minisztérium hozzátéve, hogy a hajó „menekült, mi pedig követtük”.

A panamai lobogó alatt közlekedő hajó értesülések szerint jelenleg nem szállít nyersolajat. Tulajdonosa egy hongkongi székhelyű vállalat, és a hajók követését szolgáló adatbázisok szerint az elmúlt év nagy részében jeladója ki volt kapcsolva, ami a csempészek által gyakran alkalmazott eljárás, hogy ezzel elrejtsék a tanker helyzetét.

Ez már a nyolcadik olyan olajszállító hajó, amelyet elfogtak.

Washington a blokádot december végén hirdette meg, még mielőtt katonai akcióval január elején Caracasban elfogták és az Egyesült Államokba vitték volna Maduro elnököt és feleségét.