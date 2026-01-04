Második támadás Venezuela ellen – tizenötezer amerikai katona áll ugrásra készen

Az Egyesült Államok egy szombati katonai akció során őrizetbe vette Nicolás Maduro elnököt és feleségét, majd elszállította őket Venezuelából. Madurót jelenleg New Yorkban tartják fogva, helyi idő szerint hétfőn 11-kor kezdődik a meghallgatása a bírósági eljárásban. Donald Trump amerikai elnök szerint Venezuela demokratikus átmenetének idején az Egyesült Államok irányítja majd az országot, és ha Delcy Rodríguez megbízott elnök „nem teszi azt, ami helyes”, akkor súlyos következményekkel kell szembenéznie, valószínűleg komolyabbakkal, mint Madurónak. Az is kiderült vasárnap, hogy a venezuelai hadsereg Rodríguez mellett áll.

Mindennek fényében ismét felmerült a kérdés, hogy történhet-e egy újabb nagyszabású amerikai katonai akció Venezuelában, amelynek fővárosában jelenleg a helyi hadsereg erői járőröznek, biztosítva a rendet.

Amerikai védelmi tisztviselők vasárnap a New York Timesnak a Telex szemléje szerint azt mondták, jelenleg nincsenek amerikai katonák Venezuelában, ám

15 ezer katona várakozik a környező országokban és hadihajókon teljes készültségben.

Trump elnök korábban elképzelhetőnek tartotta, hogy folytatódjon a támadás egy második hullámmal, de szombaton még azt monda, erre valószínűleg nem lesz szükség.

Marco Rubio külügyminiszter egyébként vasárnap azt mondta, Trump valóban nem zárja ki, hogy megszállják Venezuelát vagy katonákat tegyenek partra. Most azonban szerinte az olajkarantén az, amivel befolyást tudnak gyakorolni Caracas politikájára. Az NBC tévécsatornának nyilatkozva a politikus azt a kérdést kapta, hogy az Egyesült Államok háborúban áll-e Venezuelával. „Ez nem háború” – válaszolta. „Úgy értem, háborúban állunk a kábítószer-kereskedő szervezetekkel. Ez nem egy háború Venezuela ellen.”

Közlése szerint az Egyesült Államok felé drogot szállító hajók lefoglalása folytatódni fog.

(A nyitóképen: A nemzetközi repülõtérrõl a venezuelai fõvárosba, Caracasba vezetõ úton õrködnik páncélozott jármûvel egy katona az elõzõ napi amerikai támadás után, 2026. január 4-én.)