ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 4. vasárnap Leóna, Titusz
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A nemzetközi repülõtérrõl a venezuelai fõvárosba, Caracasba vezetõ úton õrködnik páncélozott jármûvel egy katona az elõzõ napi amerikai támadás után, 2026. január 4-én. A támadáskor az amerikai katonák elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét, majd az Egyesült Államokba szállították õket.
Nyitókép: MTI/AP/Matias Delacroix

Második támadás Venezuela ellen – tizenötezer amerikai katona áll ugrásra készen

Infostart

Donald Trump amerikai elnök szombati értékelése szerint egyelőre nincs szükség egy újabb katonai akcióra Venezuelában, de nem is zárható ki ennek esélye. A kijelentés annak fényében vált ismét aktuálissá vasárnap, hogy az ország új vezetője elítélte Maduro elnök elrablását, aminek nyomán erős fenyegetést kapott Trumptól.

Az Egyesült Államok egy szombati katonai akció során őrizetbe vette Nicolás Maduro elnököt és feleségét, majd elszállította őket Venezuelából. Madurót jelenleg New Yorkban tartják fogva, helyi idő szerint hétfőn 11-kor kezdődik a meghallgatása a bírósági eljárásban. Donald Trump amerikai elnök szerint Venezuela demokratikus átmenetének idején az Egyesült Államok irányítja majd az országot, és ha Delcy Rodríguez megbízott elnök „nem teszi azt, ami helyes”, akkor súlyos következményekkel kell szembenéznie, valószínűleg komolyabbakkal, mint Madurónak. Az is kiderült vasárnap, hogy a venezuelai hadsereg Rodríguez mellett áll.

Mindennek fényében ismét felmerült a kérdés, hogy történhet-e egy újabb nagyszabású amerikai katonai akció Venezuelában, amelynek fővárosában jelenleg a helyi hadsereg erői járőröznek, biztosítva a rendet.

Amerikai védelmi tisztviselők vasárnap a New York Timesnak a Telex szemléje szerint azt mondták, jelenleg nincsenek amerikai katonák Venezuelában, ám

15 ezer katona várakozik a környező országokban és hadihajókon teljes készültségben.

Trump elnök korábban elképzelhetőnek tartotta, hogy folytatódjon a támadás egy második hullámmal, de szombaton még azt monda, erre valószínűleg nem lesz szükség.

Marco Rubio külügyminiszter egyébként vasárnap azt mondta, Trump valóban nem zárja ki, hogy megszállják Venezuelát vagy katonákat tegyenek partra. Most azonban szerinte az olajkarantén az, amivel befolyást tudnak gyakorolni Caracas politikájára. Az NBC tévécsatornának nyilatkozva a politikus azt a kérdést kapta, hogy az Egyesült Államok háborúban áll-e Venezuelával. „Ez nem háború” – válaszolta. „Úgy értem, háborúban állunk a kábítószer-kereskedő szervezetekkel. Ez nem egy háború Venezuela ellen.”

Közlése szerint az Egyesült Államok felé drogot szállító hajók lefoglalása folytatódni fog.

(A nyitóképen: A nemzetközi repülõtérrõl a venezuelai fõvárosba, Caracasba vezetõ úton õrködnik páncélozott jármûvel egy katona az elõzõ napi amerikai támadás után, 2026. január 4-én.)

Kezdőlap    Külföld    Második támadás Venezuela ellen – tizenötezer amerikai katona áll ugrásra készen

donald trump

venezuela

katonák

delcy rodríguez

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro

Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro
A szombati amerikai rajtaütésben megölték Nicolás Maduro venezuelai elnök biztonsági csapatának többségét. Kiderült, kit támogat a hadsereg Venezuelában.
 

Második támadás Venezuela ellen – tizenötezer amerikai katona áll ugrásra készen

Nicolás Madurónak volt egy utolsó esélye – kiderült, micsoda

Marco Rubio szerint az USA nem magának akarja Venezuela olaját

Maduro mellett 5 további vádlott szerepel az amerikai vádiratban

Ez hosszú lesz – reakciók Nicolás Maduro elhurcolására

A venezuelai olajügyek után itt az OPEC+ kitermelési döntése

Kémek, drónok, hamis riasztás és a rejtekhely: így fogták el az amerikaiak Madurót

Kína is üzent Washingtonnak a venezuelai események után

Kőhalmi Zoltán: a humor egy robbanó bomba

Kőhalmi Zoltán: a humor egy robbanó bomba

A saját humora, ízlése vagy ízléstelensége vezeti, és nem tudja elképzelni, hogy kifogyjon az ötletekből – mondta az InfoRádióban Kőhalmi Zoltán, aki alapvetően mindig is humoristának tartotta magát, illetve sokáig olyan írónak, aki éppen nem ír. Szerinte a színpadon az a humorista feladata, hogy minél kevesebb szóval jusson el a poénig, ami akkor működik igazán, ha a közönség érti, amiről beszél. Napjaink egyik legnépszerűbb magyar humoristája az új könyvéről, a stand-up comedy magyarországi indulásáról, a szakma szépségeiről és nehézségeiről, valamint a humoristák új generációjáról is beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump gyakorlatilag megfenyegette Maduro utódját

Trump gyakorlatilag megfenyegette Maduro utódját

Donald Trump szerint Delcy Rodríguez venezuelai alelnök nagyobb árat fizethet, mint a megbuktatott Nicolas Maduro államfő, "ha nem teszi azt, ami helyes". Közben Marco Rubio is részletesen nyilatkozott, hogyan képzelik el az ország jövőjét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van

Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van

London kész fontolóra venni az EU belső piacához való közeledést, de továbbra is elutasítja a szabad mozgás elvének visszaállítását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says US not at war with Venezuela, as Maduro set to appear in New York court on Monday

Rubio says US not at war with Venezuela, as Maduro set to appear in New York court on Monday

The secretary of state says the US will retain "multiple levers of leverage" if Venezuela's leaders don't "make the right decisions".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 4. 20:24
Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro
2026. január 4. 20:07
Súlyos helyzet Berlinben, napokig rendkívüli állapotokra kell számítani több városrészben
×
×
×
×