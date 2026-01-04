Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro

Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége szombat hajnali elrablása és Amerikába szállítása után Donald Trump tárgyalásokat kezdett Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnökkel az országa vezetéséről – mondta a Fox Newsnak Kristi Noem, az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának vezetője. Megfogalmazása szerint a beszélgetések „nagyon tényszerűek és nagyon világosak”.

„Vezethetsz, vagy félreállhatsz. Nem fogjuk hagyni, hogy továbbra is aláássák az amerikai befolyást” – idézte az elhangzottakat a BBC.

Donald Trump amerikai elnök az Atlantic című amerikai hírportálnak adott interjújában határozott fellépéssel fenyegette meg Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnököt.

„Ha nem teszi azt, ami helyes, nagyon nagy árat fog fizetni, valószínűleg nagyobbat, mint Maduro”

– mondta a magazinnak. Ez fordulatnak tekinthető azután, hogy szombati sajtótájékoztatóján még azt közölte, hogy Rodríguez hajlandó együttműködni Washingtonnal. Az amerikai kommunikáció azért változhatott meg, mert a szombati események után az új venezuelai vezető elítélte Maduro erőszakos elmozdítását a hatalomból, és azt közölte, hogy még Maduro a nemzet vezetője.

Venezuela jövőjével kapcsolatban Donald Trump az interjúban úgy értékelt, hogy „a rezsimváltás, vagy bárminek is nevezzük, jobb, mint ami most van. Rosszabb már nem lehet”.

Időközben a venezuelai védelmi miniszter arra kérte a venezuelaiakat, hogy „kezdjék újra normális tevékenységeiket”, menjenek dolgozni, vásárolni, a diákok iskolába.

Beszélt arról is, hogy az amerikai akció során Maduro biztonsági csapatának „nagy részét”, valamint „ártatlan civileket” öltek meg.

Kijelentette azt is, hogy a hadsereg Delcy Rodríguez alelnököt támogatja az ország megbízott vezetőjeként.

Az elõzõ napi amerikai támadásban megrongált lakásban visznek egy Simón Bolívár szabadsághõst ábrázolófestményt férfiak a venezuelai fõváros, Caracas közelében fekvõ Catia La Marban 2026. január 4-én. A támadáskor az amerikai katonák elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét, majd az Egyesült Államokba szállították õket. MTI/AP/Matias Delacroix

Korábban a New York Times arról számolt be, hogy egy lakótelepet találtak el, és legalább 40 áldozat van, bár nem világos, hogy civilekről vagy katonai célpontokról van-e szó.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap másként fogalmazott. Elmondása szerint az Egyesült Államok az alapján fogja megítélni Venezuela új, ügyvivő elnökét, Delcy Rodríguezt, illetve a cselekedeteit, hogy mit fog tenni, nem pedig az alapján, amit mond.