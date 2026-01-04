Ügyvivő elnököt neveztek ki Venezuela élére

A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek.

A bírósági határozat szerint Rodríguez „a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét” gyakorolja annak érdekében, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét. A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro „kényszerű távollétében”.

A döntést a venezuelai legfelsőbb bíróság egyik bírája, Tania D’Amelio olvasta fel országos rádió- és televízióadásban. A határozat kimondja, hogy Delcy Eloina Rodríguez Gómeznek „haladéktalanul” kell átvennie és gyakorolnia az elnöki tisztséggel járó valamennyi hatáskört, jogot és kötelezettséget.