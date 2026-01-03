ARÉNA - PODCASTOK
Letartóztatták és az USA-ba vitték a venezuelai elnököt, Nicolás Madurot.
Nyitókép: X / Ritam English

Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé az elfogott venezuelai elnököt

Infostart

A közösségi médiában megjelentek az első fényképek az elfogott és az Egyesült Államokba szállított Nicolás Maduro elnökről, akit az amerikai hatóságok drogkereskedelemmel vádolnak.

Donald Trump személyesen jelentette be, hogy letartóztatták és az Egyesült Államokba vitték a venezuelai elnököt. Nicolás Maduro-t már jó ideje azzal vádolja Washington, hogy nemzetközi drogkereskedő hálózatot működtet. Az amerikai elnök korábban többször is nyíltan megfenyegette és lemondásra szólította fel.

Megfigyelők emlékeztetnek rá: az Egyesült Államok rossz szemmel nézte, hogy Maduro elnök egyre szorosabb katonai kapcsolatokat épít ki az oroszokkal. 2018 óta Oroszország még katonai bázist is használhat a fővárostól 160 kilométerre lévő La Orchila szigeten. Az interneten megjelent fényképek szerint az oroszok fokozatosan berendezkedtek a szigeten található katonai repülőtéren és hadikikötőben.

Mivel a venezuelai törvények tiltják az állandó külföldi katonai támaszpontok létesítését az orosz bázis ideiglenesnek nevezték. A reptér mindenesetre lehetővé tette, hogy az orosz légierő a levegőben feltölthesse a Latin-Amerikában és a Karib-térségben felderítést, megfigyelést és hírszerzést végző repülőgépeit.

Bár Oroszország és Venezuela kapcsolatai még az előző elnök, Hugo Chavez idején fűződtek szorosra, az őt követő Nicolás Maduro sem volt hajlandó szakítani Moszkvával. A korábbi amerikai vezetés azonban érdemben nem sokat tett ez ellen. Ellenben Donald Trump hivatalba lépést követően szinte azonnal erélyesen lépett fel az oroszbarát venezuelai elnökkel szemben. Nicolás Maduro letartóztatása ennek a folyamatnak lehet a betetőzése.

A BBC idézte az amerikai külügyminisztert, aki bejelentette, hogy az elfogott venezuelai elnököt az Egyesült Államokban bíróság elé fogják állítani kábítószer kereskedelem vádjával. Marco Rubio egyúttal azt is közölte, hogy Washington nem tervez több katonai akciót Venezuela ellen. Mint mondta, a mostani fellépésre is csak a letartóztatás biztonságos végrehajtása miatt volt szükség.

