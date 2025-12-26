Bombariadó volt két Magyarországra tartó vonaton is

Bombariadó miatt át kellett vizsgálni két, Magyarországra tartó gyorsvonatot, a Transcarpathiát és a Rutheniát csütörtökre virradó éjszaka. Egy ismeretlen telefonon fenyegetőzött robbantással.

„Az ukrán tűzszerészek átvizsgálták a szerelvényeket, információnk szerint a riasztás mindkét esetben hamisnak bizonyult: a szakemberek nem találtak sem robbanószerkezetet, sem más veszélyforrást” – írta a MÁV a Telex megkeresésére.

Mindkét járat jelentős késéssel érkezett meg a bombariadó miatt.

A lap információi szerint az utasokat leszállították Magyarországon, és átvizsgálták őket.