Hongkongi repülőbaleset: drámai videók a vízbe esett és kettétört gépről

A leszállás során a földet érés után letért a kifutóról, egy földi kiszolgáló járműnek ütközött, majd a tengerbe gurult és kettétört a hongkongi Chek Lap Kok Nemzetközi Repülőtéren a török ACT cargo légitársaság Boeing 747-400F repülőgépe. A járművet a személyzettel együtt az Emirates bérelte teherszállítási feladatokra.
Két halálos áldozata van a balesetnek: az a két hongkongi repülőtéri biztonsági alkalmazott, akik a gép által elütött és a tengerbe lökött biztonsági járőrkocsiban ültek. Egyikük a helyszínen, másikuk a kórházba szállítás után halt meg.
Tragic Crash at Hong Kong International Airport: Cargo Plane Skids Off Runway into Sea— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) October 20, 2025
Heartbreaking news from HKIA: At around 3:50 AM local time on Oct 20, Emirates cargo flight EK9788—a Boeing 747-400F operated by Turkish carrier ACT Airlines—skidded off the north runway… pic.twitter.com/BTb9Dd727w
A repülő szintén a vízbe zuhant és részben elmerült, de a fedélzeten tartózkodó négyfős legénység a vészcsúszdán el tudta hagyni a gépet.
New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025
A hatóságok még vizsgálják a baleset pontos okát, a vizsgálat kiterjed az időjárási körülményekre, a kifutópálya állapotára, a repülőgépre és a repülőszemélyzetre is. A gép rakomány nélkül repült.
Ez a világ legforgalmasabb teherszállító repülőtere.
Az Airportal.hu emlékeztet: a korábban MyCargo Airlines néven működő vállalat egyik Boeing 747-412F típusú repülőgépe 2017-ben, Kirgizisztánban átstartolást követően, a repülőtértől egy kilométerre lezuhant és házaknak ütközött, a katasztrófában több mint 30-an veszítették életüket.
A FlightRadar24 repüléskövető szolgáltatás szerint a balesetben érintett repülőgép 32 éves volt, és utasszállítóként szolgált, mielőtt cargo géppé alakították át.