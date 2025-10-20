Hongkongi repülőbaleset: drámai videók a vízbe esett és kettétört gépről

A leszállás során a földet érés után letért a kifutóról, egy földi kiszolgáló járműnek ütközött, majd a tengerbe gurult és kettétört a hongkongi Chek Lap Kok Nemzetközi Repülőtéren a török ACT cargo légitársaság Boeing 747-400F repülőgépe. A járművet a személyzettel együtt az Emirates bérelte teherszállítási feladatokra.

Két halálos áldozata van a balesetnek: az a két hongkongi repülőtéri biztonsági alkalmazott, akik a gép által elütött és a tengerbe lökött biztonsági járőrkocsiban ültek. Egyikük a helyszínen, másikuk a kórházba szállítás után halt meg.

A repülő szintén a vízbe zuhant és részben elmerült, de a fedélzeten tartózkodó négyfős legénység a vészcsúszdán el tudta hagyni a gépet.

A hatóságok még vizsgálják a baleset pontos okát, a vizsgálat kiterjed az időjárási körülményekre, a kifutópálya állapotára, a repülőgépre és a repülőszemélyzetre is. A gép rakomány nélkül repült.

A Flightradar24.com adatai szerint a földet érést követően, 90 csomós sebességgel balra hagyta el a futópálya felületét a repülőgép, majd tovább lassulva belecsúszott a vízbe

Ez a világ legforgalmasabb teherszállító repülőtere.

Az Airportal.hu emlékeztet: a korábban MyCargo Airlines néven működő vállalat egyik Boeing 747-412F típusú repülőgépe 2017-ben, Kirgizisztánban átstartolást követően, a repülőtértől egy kilométerre lezuhant és házaknak ütközött, a katasztrófában több mint 30-an veszítették életüket.

MTI/AP/Chan Long Hei

A FlightRadar24 repüléskövető szolgáltatás szerint a balesetben érintett repülőgép 32 éves volt, és utasszállítóként szolgált, mielőtt cargo géppé alakították át.