Iráni–orosz drón lengyel földön: egyértelmű, hogy az oroszok provokálták a NATO-t brit szakértők szerint

A BBC-nek nyilatkozó elemzők Gerbera típusként azonosította az egyik orosz drónt, a nagyrészt épen maradt robotról készül képek alapján. Mint arról már az Infostarton is írtunk, ez az iráni eredetű Shahid öngyilkos robot jelentősen leegyszerűsített és sokkal olcsóbban gyártható változata. A nagyrészt polisztirol habból és rétegelt falemezből készülő robotok elektronikája is rendkívül egyszerű. Főleg arra használja ezeket az orosz hadsereg, hogy a tömeges dróncsapások idején lekösse a légvédelmet és elvonja velük a figyelmet a valódi csapásmérő robotokról.

A szakértők egybehangzóan azt állították, hogy szinte biztosan szándékos provokáció történt. Ezt a véleményüket

a drónok repülési irányával indokolták: Moszkva így próbálhatta kipuhatolni, hol lehetnek a NATO és a lengyel légvédelem gyenge pontjai.

Mint fogalmaztak, „ez egy olcsó módja”, hogy felmérjék, hogyan tudnának a lengyelek – és a NATO –megküzdeni egy komolyabb dróntámadással.

Justin Crump, a Sibylline kockázatelemző és hírszerző cég igazgatója szerint az oroszok valószínűleg arra számítottak, hogy így „szerezhetnek hírszerzési információkat” arról, miként reagálnának az európaiak egy NATO-tagállam légtérnek megsértésére. Még hozzátette azt is: „Az, hogy ezeken a drónokon – amik amúgy pontosan úgy néznek ki, mint a csapásmérők – valószínűleg nem volt robbanófej, lehetővé teszi Moszkva számára, hogy elbagatellizálja az ügyet és összezavarja a NATO-t."

Ugyanakkor a Royal United Services Institute (Rusi) kutatóintézet elemzője egy másik fontos tényre hívta fel a figyelmet. Justin Bronk azt mondta: a Lengyelországban talált drónok nagyrésze azért maradt szinte sértetlen, mert a hosszú repülés után kifogyott belőlük az üzemanyag, nem pedig azért, mert azokat lelőtték volna a NATO-gépek vagy lengyel légvédelem.

Címképünkön az egyik, majdnem 300 kilométeres repülés után, Lengyelországban lezuhant orosz drón