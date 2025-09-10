ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.12
usd:
335.23
bux:
101532.64
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Lengyelországba behatolt egyik orosz Gerbera drón roncsai.
Nyitókép: X / OSINTtechnical

Iráni–orosz drón lengyel földön: egyértelmű, hogy az oroszok provokálták a NATO-t brit szakértők szerint

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Már vizsgálják a lengyel légierő által lelőtt orosz drónokat, amelyeket a szakértők szerint szándékosan „nekiengedtek” a lengyel légtérnek. Londoni vélemény szerit az orosz robotok többsége olyan csalidrón volt, amiket főleg arra használnak, hogy túlterheljék velük az ellenség légvédelmét.

A BBC-nek nyilatkozó elemzők Gerbera típusként azonosította az egyik orosz drónt, a nagyrészt épen maradt robotról készül képek alapján. Mint arról már az Infostarton is írtunk, ez az iráni eredetű Shahid öngyilkos robot jelentősen leegyszerűsített és sokkal olcsóbban gyártható változata. A nagyrészt polisztirol habból és rétegelt falemezből készülő robotok elektronikája is rendkívül egyszerű. Főleg arra használja ezeket az orosz hadsereg, hogy a tömeges dróncsapások idején lekösse a légvédelmet és elvonja velük a figyelmet a valódi csapásmérő robotokról.

A szakértők egybehangzóan azt állították, hogy szinte biztosan szándékos provokáció történt. Ezt a véleményüket

a drónok repülési irányával indokolták: Moszkva így próbálhatta kipuhatolni, hol lehetnek a NATO és a lengyel légvédelem gyenge pontjai.

Mint fogalmaztak, „ez egy olcsó módja”, hogy felmérjék, hogyan tudnának a lengyelek – és a NATO –megküzdeni egy komolyabb dróntámadással.

Justin Crump, a Sibylline kockázatelemző és hírszerző cég igazgatója szerint az oroszok valószínűleg arra számítottak, hogy így „szerezhetnek hírszerzési információkat” arról, miként reagálnának az európaiak egy NATO-tagállam légtérnek megsértésére. Még hozzátette azt is: „Az, hogy ezeken a drónokon – amik amúgy pontosan úgy néznek ki, mint a csapásmérők – valószínűleg nem volt robbanófej, lehetővé teszi Moszkva számára, hogy elbagatellizálja az ügyet és összezavarja a NATO-t."

Ugyanakkor a Royal United Services Institute (Rusi) kutatóintézet elemzője egy másik fontos tényre hívta fel a figyelmet. Justin Bronk azt mondta: a Lengyelországban talált drónok nagyrésze azért maradt szinte sértetlen, mert a hosszú repülés után kifogyott belőlük az üzemanyag, nem pedig azért, mert azokat lelőtték volna a NATO-gépek vagy lengyel légvédelem.

Címképünkön az egyik, majdnem 300 kilométeres repülés után, Lengyelországban lezuhant orosz drón

Kezdőlap    Külföld    Iráni–orosz drón lengyel földön: egyértelmű, hogy az oroszok provokálták a NATO-t brit szakértők szerint

lengyelország

dróntámadás

london

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Orosz–iráni drón lengyel földön: egyértelmű, hogy az oroszok provokálták és tesztelték a NATO-t brit szakértők szerint

Orosz–iráni drón lengyel földön: egyértelmű, hogy az oroszok provokálták és tesztelték a NATO-t brit szakértők szerint

Már vizsgálják a lengyel légierő által lelőtt orosz drónokat, amelyeket a szakértők szerint szándékosan, tömegesen „nekiengedtek” a lengyel légtérnek. Londoni vélemény szerit az orosz robotok többsége olyan csalidrón volt, amiket főleg arra használnak, hogy túlterheljék velük az ellenség légvédelmét.
 

Így lőtték le a lengyelek az orosz drónokat: több ország harci gépei segítettek – részletek

Németország is készültségben: összeült a kormány és a nemzetbiztonsági tanács is

Békülékenyebbre váltottak az oroszok drónügyben

Lengyelország szorgalmazza a NATO 4. cikkelyének aktiválását

Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt

Szijjártó Péter Fehéroroszországból üzen: „most van szükség a párbeszédre”

dróntámadás lengyelország ellen
Megszólalt Volodimir Zelenszkij az orosz drónok ügyében

 

"Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak" - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után

"Nagyon komolyan vesszük" - Rendkívüli kormányülés Lengyelországban

Reakciók a drónokra - Európa hangereje emelkedik

Orosz ügyvivő: a lengyelek még nem szolgáltattak bizonyítékot, hogy orosz drónok voltak

Minszk szerint egyszerűen eltévedtek a Lengyelországban lelőtt orosz drónok - van orosz álláspont is

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus a helyzet: egy egész ország maradt áram nélkül

Kritikus a helyzet: egy egész ország maradt áram nélkül

Kuba elektromos hálózata teljesen összeomlott, ami országos áramkimaradást okozott. Ez már a negyedik ilyen eset kevesebb mint egy év alatt - számolt be a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Százezreket kaszált a tegnap esti Tippmixkirály: nagyot mentek a fogadók a magyar válogatott meccsén

Százezreket kaszált a tegnap esti Tippmixkirály: nagyot mentek a fogadók a magyar válogatott meccsén

A gólszerzőkre kínált fogadási lehetőségeknél Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik is népszerűbb volt a portugálok legendájánál, Cristiano Ronaldónál a magyar fogadók körében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia says it had no plans to target Poland as UK condemns 'unprecedented' drone strikes

Russia says it had no plans to target Poland as UK condemns 'unprecedented' drone strikes

Meanwhile, Polish Prime Minister Donald Tusk warns his country is at its closest to open conflict since World War Two.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 17:14
Németország is készültségben: összeült a kormány és a nemzetbiztonsági tanács is
2025. szeptember 10. 16:02
Békülékenyebbre váltottak az oroszok drónügyben
×
×
×
×