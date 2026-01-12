Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként -15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!

Reggel 6 órakor a belügyminiszter vezetésével ülésezett az operatív törzs, ennek sajtótájékoztatóján beszélt az aktualitásokról Mukics Dániel alezredes, a katasztrófavédelem szóvivője.

Elmondta, elzárt település nincs, ahogy lezárt útszakasz sincs; vasárnap Csákvár körül két utat kellett lezárni hóátfúvás miatt, de a helyzetet már akkor megoldották.

Figyelmeztetett, eleinte északkeleten, később a Dunántúlon 1-5 centi friss hóra lehet számítani, ám a nap folyamán érkezik még ónos eső is, ami a -15 fokos éjszakai hideggel együtt nagy problémákat okozhat a lakosságnak, kérte, senki se induljon útnak, akinek nem muszáj.

A közszolgáltatások, mint hangsúlyozta, mindenhol működnek, 12 381 fogyasztási helyen volt áramkimaradás vasárnap, a vízellátásban 7 településen és 3 kerületben akadt probléma, jelenleg Budapest I. kerületében 5 fogyasztási helyen nincs ivóvíz, de ezt is helyreállítják hamar.

Hozzátette: a betegellátás is zavartalan.

A közutakra egyébként 20 centi friss hóréteg érkezett a hét végén, ezt vasárnap 156 munkagép kotorta le.

A vasút működését több helyen még pótlóbuszok segítik, a helyszínek közlése szerint a MÁV weboldalán elérhetők, egyébként a menetrendek szerint zajlik a közlekedés, 5-10 perces késésekkel azonban számolni kell.

Megjegyezte, 3 település nem érhető el busszal (Gombolyag, Tagyospuszta, Vindornyalak).

A vízi közlekedés zavartalan, jégtörő hajók készen állnak. A Dunán és a Tiszán összesen 20. Ezek gondoskodnak arról, hogy ne alakuljon ki jégdugó. Itt mondta el, hogy folyóvíz jegére lépni tilos, állóvíz jegére is csak ott szabad, ahol 10-12 centis jég van, és erre kijelöltek területen, ahol sportolni lehet.

Jégről és jégből mentési eseményekhez nem riasztották a tűzoltókat, ezzel kapcsolatban volt viszont 68 figyelmeztetés a 803 ellenőrzés során.

A tűzoltókat 54 helyszínre riasztották vasárnap, 14 esetben óriásira nőtt jégcsapot távolítottak el, vízbe fagyott állatokat is menteni kellett. Kérte a lakosságot, a különleges fűtőberendezéseit fokozott figyelemmel kísérje.

Jó hírnek nevezte, hogy balesetek terén nincsenek kiemelkedő számok, az emberek szerinte tudomásul vették a veszélyt.

A rendőrség egyedül élő emberek hogylétét ellenőrizte, több mint 100 esetben kellett segítséget nyújtani.

Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke is beszámolt tevékenységükről az operatív törzs sajtótájékoztatóján, elmondta, számos esetben találtak földön fekvő, kihűlt embereket, 7 esetben életmentésre is sor került a részükről. „Sok névtelen hős született” – mondta.