ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.42
usd:
336.5
bux:
101827.61
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Donald Trump amerikai elnök beszél az Apple Inc. amerikai számítástechnikai vállalat hazai beruházást bejelentő sajtóértekezletén a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 6-án. A multinacionális nagyvállalat további 100 milliárd dolláros gyártóbázis-befektetést jelentett be az Egyesült Államokban a 2025-ben már 500 milliárd dollárra tett ígéret felett. A bejelentés része annak a kormányzati törekvésnek, amely egy úgynevezett amerikai gyártási program létesítésével előmozdítja az Apple ellátási láncának és gyártásfolyamatainak áttelepítését az Egyesült Államokba.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Bonnie Cash

Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump elnök többféleképp értelmezhető üzenettel válaszolt arra, hogy Lengyelország a területén megjelent orosz drónokat lőtt le.

A NATO-országokban nagy várakozás előzte meg, hogyan reagál az amerikai elnök arra, hogy Lengyelország a határkörzetében megjelent orosz drónokat lőtt le. A más szövetséges országok segítségével – köztük holland lopakodó harci gépekkel - végrehajtott védekező manőver az első, ilyen fegyveres NATO-akció volt az ukrajnai háború idején – állították.

Európai illetékesek Moszkva szándékos provokációjának nevezték az esetet. Az orosz média viszont a védelmi minisztériumot idézte, amely szerint „nem tervezték, hogy megtámadják” Lengyelországot.

Donald Tusk lengyel kormányfő a parlament előtti rendkívüli beszédében azt mondta, hogy Lengyelország a második világháború óta nem volt ennyire közel ahhoz, hogy egy konfliktusban találja magát. Ezért aktiválta a NATO alapszerződésének 4. cikkelyét, amely a szövetséges tagállamokkal való konzultációról szól. Washingtonnak a szervezethez delegált nagykövete pedig azt mondta, hogy „az Egyesült Államok a NATO területének minden négyzetcentiméterét megvédi”.

Donald Trump elnök ezek után csak annyit posztolt ki közösségi média oldalára, hogy „Mi az, hogy Oroszország drónokkal sérti meg Lengyelország légterét? Na tessék!”.

Bár az üzenet jóval kevésbé konfrontatív, mint a lengyel vagy szövetséges nyilatkozatok, úgy tűnik Trump is elfogadja, hogy Oroszország szándékosan küldött drónokat Lengyelországba és – ahogy sok kommentátor mondja – teszteli a NATO-t.

Trump megnyilvánulása különösen annak fényében nagyon visszafogott, hogy Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolásának hírére videóüzenetet adott ki, amelyben felháborodását és fájdalmát fejezte ki.

Trump beszélt Nawrocki lengyel elnökkel is (és nem Donald Tusk kormányfővel), de erről is Nawrocki adott ki nyilatkozatott azzal, hogy „megerősítette a szövetségesek egységét”.

Az „Oroszország szándékosan teszteli a NATO-t” elméletet erősítette az ukrajnai harcok térképeiről ismert Háborúkutató Intézet (ISW) kommentárja, amely szerint Moszkva „hónapok óta készíthette elő az akciót” – az intézet szerint erre utal az, hogy több, Gerbera típusú, úgynevezett álcadrón jelent meg a lengyel légtérben.

Ezek hasonlítanak a Sahed harci drónokra és az a feladatuk, hogy túlterheljék az ukrán légvédelmet. Az Intézet megjegyezte, hogy az ukrán légvédelem – állítása szerint - a nyáron lengyel és litván SIM-kártyákkal ellátott orosz drónokat talált, ami úgymond annak bizonyítéka, hogy az oroszok „a lengyel és litván korridorok tesztelésére készültek”.

Ezzel a narratívával szemben a Kreml még kevesebbet – azaz semmit sem – mondott az incidensről, még egy cáfolatot sem adott ki és az orosz védelmi tárcára bízta a választ. Ők álltak elő azzal a megfogalmazással, hogy „nem volt tervben egy Lengyelország elleni támadás”. A lengyel külügyminisztériumba bekéretett orosz ügyvivő pedig úgy fogalmazott, hogy a drónok „Ukrajna felől repültek be” – ami nem jelenti azt, hogy tagadta volna, hogy orosz repülő eszközökről volt szó.

Megszólalt a fehérorosz vezérkar is, amely szerint „információt adtak át a lengyeleknek és a litvánoknak, hogy az oroszok és az ukránok kölcsönös dróntámadásokat hajtottak végre” a kérdéses éjszakán. Varsót „informálták az eltévedt drónokról”, miközben a fehérorosz légvédelem lelőtte a harci eszközök egy részét, amelyek „a rádió-elektronikai hadviselés nyomán berepültek a területére”.

Orosz kommentátorok közben azt jegyzik meg, hogy Lengyelországban már régóta ellenségként tematizálják Oroszországot, ami „segít militarizálni az országot és növelni a védelmi kiadásokat” és felvetették, hogy válaszként a kalinyingrádi orosz exklávé körzetében történhet „provokáció”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

oroszország

lengyelország

ukrajna

donald trump

dróntámadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Meglepődtek a lengyel hadseregben, amikor a fehérorosz fél figyelmeztette Varsót, hogy Fehéroroszország légterén keresztül drónok tartanak Lengyelország irányába. A figyelmeztetés a lengyel vezérkar szerint hasznos volt, a drónokat lelőtték, de nem tudni, mekkora szerepe volt ebben, hogy Minszkből szóltak. Az orosz szövetséges Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök Kelet–Nyugat-hintapolitikájának újabb állomását látjuk?
 

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

Egyeztetett Donald Trump és a lengyel elnök az orosz dróntámadás ügyében

„Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció” – vészjóslót mondott a német külügyminiszter

Így lőtték le a lengyelek az orosz drónokat: több ország harci gépei segítettek – részletek

Még több orosz drón lehetett Lengyelország felett

Nem az volt a merénylő, akit először elfogtak: továbbra is keresik Charlie Kirk, a konzervatív influenszer gyilkosát

Nem az volt a merénylő, akit először elfogtak: továbbra is keresik Charlie Kirk, a konzervatív influenszer gyilkosát

Donald Trump amerikai elnök szövetségese éppen egy egyetemen tartott fórumot több száz diáknak Utah államban, amikor egy tetőről leadott egyetlen, pontos lövéssel meggyilkolták. Charlie Kirk halálhírét maga Donald Trump jelentette be.
 

„Egy szörnyeteg egész Amerikára támadt rá” – videóüzenetet tett közzé Donald Trump Charlie Kirk meggyilkolásáról

Lelőtték a fiatal konzervatív influenszert, Donald Trump szövetségesét

VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump nyomása ellenére sem sikerül: évekkel csúszik a fenyegetett sziget stratégiai fontosságú katonai fejlesztése

Trump nyomása ellenére sem sikerül: évekkel csúszik a fenyegetett sziget stratégiai fontosságú katonai fejlesztése

Két éves csúszásban van Tajvan fregattprojektje, miközben Kína egyre komolyabb fenyegetést jelent a szigetre – írta meg a védelmi minisztérium költségvetési tervében közzétett információk alapján a Taiwan News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokk a nyugdíjasoknak: uzsorások tehetik zsebre a 30 ezres utalványokat

Sokk a nyugdíjasoknak: uzsorások tehetik zsebre a 30 ezres utalványokat

Az állami utalványok célja a segítség, mégis sok idős ember bajba kerülhet, ha az uzsorások kezére jutnak a támogatások.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Manhunt for Charlie Kirk killer continues as Trump says it is 'dark moment for America'

Manhunt for Charlie Kirk killer continues as Trump says it is 'dark moment for America'

Two suspects previously detained are released - officials say they have "no current ties" to the shooting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 21:12
Bajban a brit Munkáspárt nagyágyúja Epstein barátsága miatt
2025. szeptember 10. 16:14
Kemény megszorítások várnak Szlovákia lakóira
×
×
×
×