2026. január 12. hétfő
Hóban fekvő, ittas fiút találtak meg a készenléti rendőrök Budapesten.
Nyitókép: PoliceHungary/YouTube

Részegen, a hóban fekve találtak rá a kórházból szökött tinédzserre a VIII. kerületben

Infostart

Még időben érkeztek a fővárosi rendőrök.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra január 11-én 20 óra 30 perc körül érkezett bejelentés, hogy egy budai kórházból megszökött egy 14 éves fiú. A BRFK körözést adott ki, és nagy erőkkel azonnal keresni kezdték.

A gyerekre négy és fél órával később a VIII. kerületben, a Népszínház utcában, a hóban fekve találták rá a Készenléti Rendőrség járőrei. A fiú nagy nehezen annyit tudott elmondani, hogy rengeteg alkoholt ivott, nem tud mozogni, azért feküdt le az utcán.

Mentőt hívtak hozzá, akik kórházba vitték. Szerencsére időben megtalálták a rendőrök, különben a mínusz 5, mínusz 8 fok körüli hidegben súlyosan kihűlhetett – akár meg is halhatott volna – számolt be a police.hu.

Részegen, a hóban fekve találtak rá a kórházból szökött tinédzserre a VIII. kerületben

