500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

Az Iránból kiszivárgott információk szerint többszáz tiltakozót öltek meg a biztonsági erők az utóbbi három napban folytatódó országos tüntetések során.

Egy, az Egyesült Államokban működő jogvédő szervezet, a Human Rights Activists in Iran szerint eddig legalább 490 tüntető és 48 biztonsági alkalmazott halálát sikerült megerősíteniük, miközben több mint tízezer embert tartóztattak le. A jogvédők hangsúlyozzák: az adatokat a média elhallgatja és a szinte teljeskörű internet-blokkolás miatt nem lehet pontosnak nevezni és valószínűleg több áldozat lehet.

A beszámolók szerint

az elmúlt napokban drámaian eldurvult a hatalom fellépése. Több városban katonák zárták le az utakat, és orvosok arról számoltak be, hogy egyre több tüntetőt lőnek fejbe vagy nyakon, gyakran egészen közelről.

Vasárnap olyan felvételek is megjelentek, amelyeken tucatnyi hullazsákot látni a teheráni halottasház környékén az utcán, ahol a hozzátartozókat arra kényszerítették, hogy ott azonosítsák szeretteiket.

Egy norvégiai székhelyű jogvédő szervezet szerint nem ellenőrzött értesülések akár kétezer halottról is szólnak.

A tiltakozások immár harmadik hete tartanak, és a szakértők szerint erőszakosabbak és kiterjedtebbek, mint a 2022-es, vagy a 2019-es megmozdulások, amelyeket szintén vérbe fojtottak. A demonstrációk kezdetben az elszabaduló infláció miatt mentek ki az utcára, mára azonban több mint száz városban a vallási vezetés, és Ali Hamenei legfőbb vezető távozását követelik.

Közben a rezsim retorikája is durvult.

Vezető tisztségviselők már halálbüntetéssel fenyegetik a tüntetőket, az igazságügyi vezetés pedig „Isten elleni bűncselekménynek” minősítette a megmozdulásokat.

Elemzők szerint a hatalom egyre inkább katonai, nem pedig rendészeti problémaként kezeli az utcai tiltakozásokat.

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok beavatkozik, ha a hatóságok tovább gyilkolják a tüntetőket, bár amerikai katonai vezetők szerint egy esetleges csapás komoly megtorlást válthatna ki, és ezzel fenyeget az iráni vezetés is. Az iráni parlamentben, ahol a képviselők azt skandálták, hogy „Halál Amerikára!”, a házelnök figyelmeztette Washingtont: támadás esetén Izrael és az amerikai bázisok is célponttá válhatnak.

Mindezzel párhuzamosan szombat este ismét hatalmas tömegek vonultak az utcára Teheránban és más nagyvárosokban, egyes helyeken járműveket gyújtottak fel, miközben a hadsereg nehézfegyverekkel szállta meg több kisebb város utcáit. Az internetkimaradás immár több mint hatvan órája tart, ami jogvédők szerint közvetlen veszélyt jelent az irániak életére.

A jogvédők hangsúlyozzák: a hatalom nem kíméli a fiatalokat sem. Egyes beszámolók szerint a szülőknek sokszor úgy kell eltemetniük gyermekeiket, hogy rendesen el sem tudják búcsúztatni őket. Ennek ellenére az ellenzéki hangok szerint a tiltakozások nem csillapodnak, mert sok iráni úgy érzi: nincs már mit veszíteni.