Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba

Monor polgármestere hivatalos közleményben hívta fel a figyelmet a felelőtlen magatartás veszélyeire. Tájékoztatása szerint a tó jege jelenleg semmilyen téli sport űzésére, korcsolyázásra sem alkalmas, a motoros járművek súlyát pedig végképp nem bírja el.

A Monori Rendőrkapitányság munkatársai és a helyi polgárőrök rövid időn belül a helyszínre értek, és intézkedés alá vonták az érintetteket.

A városvezetés emlékeztetett: a monori közparkokban szigorúan tilos quaddal közlekedni.

A hatóságok fokozottan kérik a lakosságot, hogy a jelenlegi változékony időjárás mellett senki ne kísérelje meg a szabad vizek jegén való tartózkodást, különösen ne gépjárművel vagy egyéb technikai eszközzel.