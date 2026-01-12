ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Monoron quaddal szakadtak be a helyi tóba.
Nyitókép: Fotó: Darázsi Kálmán Facebook-oldala

Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba

Infostart

Veszélyes incidens történt a monori Kis-tónál, ahol egy csoport quaddal hajtott rá a nem megfelelően megfagyott vízfelületre. A jármű alatt beszakadt a jég, a helyszínre a rendőrség és a polgárőrség egységeit is riasztották.

Monor polgármestere hivatalos közleményben hívta fel a figyelmet a felelőtlen magatartás veszélyeire. Tájékoztatása szerint a tó jege jelenleg semmilyen téli sport űzésére, korcsolyázásra sem alkalmas, a motoros járművek súlyát pedig végképp nem bírja el.

A Monori Rendőrkapitányság munkatársai és a helyi polgárőrök rövid időn belül a helyszínre értek, és intézkedés alá vonták az érintetteket.

A városvezetés emlékeztetett: a monori közparkokban szigorúan tilos quaddal közlekedni.

A hatóságok fokozottan kérik a lakosságot, hogy a jelenlegi változékony időjárás mellett senki ne kísérelje meg a szabad vizek jegén való tartózkodást, különösen ne gépjárművel vagy egyéb technikai eszközzel.

Kezdőlap    Belföld    Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba

jég

monor

quad

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Hétfőn az éjjeli órákban, helyi idő szerint 1 óra 30 perckor ismét dróntámadás érte az ukrán fővárost. Egy kerületben tűz ütött ki. Kijevben még most is több mint 1000 épület van fűtés nélkül a pénteken végrehajtott orosz dróntámadás miatt. A brit kormány vasárnap bejelentette, hogy új, nagy hatótávolságú, mélységi csapásmérésre alkalmas ballisztikus rakétát fejleszt Ukrajna számára az oroszok elleni háború támogatására. A Nightfall névre keresztelt program keretében a brit kormány pályázatot írt ki földről indítható ballisztikus rakéták gyorsított ütemű kifejlesztésére. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek

1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek

Nyugdíjasok számára is elérhetővé váltak a díjmentes bankszámlák, ám ezek valódi előnyt csak akkor jelentenek, ha a számlahasználat illeszkedik az egyéni bankolási szokásokhoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns it will retaliate if US attacks, as hundreds killed in protests

Iran warns it will retaliate if US attacks, as hundreds killed in protests

President Trump said on Sunday that the US military was considering "very strong options" in Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 05:30
A megkerülhetetlen erő - Nézőpont-elemzés a Fidesz-kongresszusról
2026. január 12. 04:45
Életveszélyt jelent, ha nem megfelelő helyre dugja be az elektromos fűtőeszközét
×
×
×
×