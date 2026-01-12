ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Hosszú betegség után meghalt a népszerű magyar DJ

Infostart

Horváth Krisztiánt a legtöbben Chriss Ronsonként ismerték, 48 éves volt. Tavaly októberben jelentette be, hogy daganatos betegséggel küzd.

Hosszú, súlyos betegség után 48 éves korában elhunyt Horváth Krisztián, akit a legtöbben Chriss Ronsonként ismertek. Halálhírét vasárnap este jelentették be a népszerű magyar DJ Facebook-oldalán – írja a szeretlekmagyarorszag.hu.

Chriss Ronson tinédzserként kezdett el zenéléssel foglalkozni, 1994-ben lépett először a lemezjátszók mögé, és a kilencvenes évek végére már az ország legjobb klubjaiban számított állandó fellépőnek. Tavaly márciusban vendégként szerepelt John Digweed világhírű Transitions című rádióműsorában.

A közkedvelt DJ 2025 októberében hozta nyilvánosságra, hogy daganatos betegséggel küzd. Tavaly októberben súlyosbodó állapota miatt ideiglenesen visszavonult, és egy üzenetben tudatta, hogy egy utolsó lehetőségként számon tartott kezelést kap.

A visszavonulásakor a rajongóinak is üzent: „Köszönöm a szeretetet, a megértést és mindent, amit tőletek kaptam. Ígérem, amíg csak tudok, minden erőmmel ott leszek veletek, és szívből fogok játszani nektek” – fogalmazott akkor Chriss Ronson.

Nem sokkal a fájdalmas hír bejelentése után sok más mellett a másik népszerű magyar DJ, Bárány Attila is megemlékezett kollégájáról. „A mai napon elment a magyar elektronikus zenei szcéna egyik legmeghatározóbb alakja. Ha létezik a mennyország, akkor biztos, hogy odakerültél, mostantól a te zenédtől hangos, és mindenki, aki ott várt rád, veled tart véget nem érő zenei utazásodon. Köszönöm, hogy ismerhettelek, és ott lehettem veled az egyik utolsó fellépéseden. Sosem foglak elfelejteni” – írta Bárány Attila.

