Roszen Zseljazkov bolgár miniszterelnök az EU-tagországok állam-, és kormányfõinek csúcstalálkozójára érkezik Brüsszelben 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Inkább választás, mint folytatás – bonyolult helyzet állt elő Bulgáriában

Infostart / MTI

Nem alakít kormányt a legnagyobb frakció, inkább egy gyors választást szeretne kieszközölni.

Bulgária legnagyobb parlamenti frakciója – a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért-Demokratikus Erők Szövetsége (GERB-SZDSZ) – hétfőn lemondott a jogáról, hogy új kormányt alakítson, arra hivatkozva, hogy mihamarabb új választásokat kell tartani.

Roszen Zseljazkov, a jobbközép pártegyesülés képviselője, az előző miniszterelnök, akinek kormánya az állami szintű korrupció és a megszorításokat tartalmazó új költségvetés elleni, hetekig tartó tüntetések nyomán mondott le röviddel az euró januári bevezetése előtt, új megbízatást kapott Rumen Radev elnöktől a kabinet megalakítására, amit azonnal visszaadott a államfőnek. Az eseményt a bolgár állami tévé élőben közvetítette.

Zseljazkov azt mondta: „egy évvel ezelőtt megbíztak egy új kormány megalakításával. A kormány sikeresen működött, biztosítva az állam stabilitását és biztonságát, de számos ok miatt lemondott. Most visszaadom az újabb megbízatást. Úgy véljük, hogy a lehető leggyorsabban új választásokat kell tartani. Úgy véljük, hogy március 29. megfelelő nap lesz az új parlamenti választások megtartására" – tette hozzá.

„Az első mandátumot érvénytelennek nyilvánítom, a következő napokban a második legnagyobb parlamenti frakciónak, a Folytatjuk a Változást-Demokratikus Bulgária (PP-DB) koalíciójának adok kormányalakítási megbízást, hogy ne akadályozzuk az alkotmányos eljárást" – jelentette ki Rumen Radev államfő.

A PP-DB vezetői korábban már bejelentették, hogy nem alakítanak kormányt, és a mandátumot azonnal visszaadják az elnöknek, miután megkapták.

Az első két kísérlet kudarca után a harmadik mandátumot az államfő döntése alapján bármely politikai szövetség megkaphatja. Ha a mostani törvényhozás keretében minden lehetőséget kimerítettek a kormány megalakítására, az elnök ideiglenes kormányt nevez ki a parlamenti választások előrehozatalára.

Várhatóan a jelenlegi parlament keretében a kormányalakítási kísérlet nem jár sikerrel, és március végén vagy április elején előrehozott választásokat tartanak az országban.

A GERB-SZDSZ koalíció az első helyen végzett a 2024 októberében tartott legutóbbi választásokon, bár csak 2025 januárjában vette át a kormányzást, hónapokig tartó tárgyalások után, és a megosztott parlamentben más pártok támogatására szorult. A 240 fős jelenlegi törvényhozásban csupán 66 mandátuma van, és nem volt valószínű, hogy elegendő támogatást tudna szerezni egy új kormány megalakításához.

