Egy komoly tévhit a fagyról és a villanyautók akkumulátoráról

A szakértők hangsúlyozzák: az elektromos autók akkumulátora teljesen más technológia, mint a mobiltelefonoké. Míg a telefonok hajlamosak a hidegben hirtelen kikapcsolni, az autók fejlett hőszabályozása megakadályozza a cellák károsodását, még ha ez némi energiaveszteséggel is jár - olvasható a villanyautosok.hu cikkében.

Miért csökken a hatótáv a hidegben?

A jelenség hátterében nem az akkumulátor meghibásodása, hanem egyszerű kémia áll. Fagyban az akkumulátorban lévő elektrolit folyadék sűrűbbé válik, ami lassítja a lítium-ionok mozgását. Ez két közvetlen következménnyel já. Az akkumulátor nehezebben adja le és veszi fel az energiát. A rendszernek nemcsak az utasteret, hanem magát az akkumulátort is fűtenie kell, hogy az az optimális üzemi tartományban maradjon.

Gyakorlati tanácsok a fagyos napokra

Ha tehetjük, az indulás előtt fél órával indítsuk el az autó fűtését, miközben az még a töltőre van csatlakoztatva. Így az utastér és az akkumulátor fűtéséhez szükséges energiát nem az akkuból, hanem a hálózatból nyeri a rendszer.

A DC villámtöltés és az általános töltés is sokkal hatékonyabb, ha az akkumulátor már meleg. Érdemes tehát a hosszabb út végén, "meleg" akkumulátorral megállni tölteni, mintsem reggel, jéghideg cellákkal próbálkozni.

Extrém hidegben érdemes kerülni a 20 százalék alatti töltöttséget. A BMS-nek szüksége van tartalék energiára, hogy fagyvédelmi funkcióit ellássa, ha az autó hosszabb ideig áll a szabadban.

Ha egyedül utazunk, a kabinfűtés helyett használjuk az ülés- és kormányfűtést. Ezek sokkal kevesebb energiát fogyasztanak, így több marad a hajtásra.

Kell-e félteni az akkut a fagyban?

A modern autók BMS-e „bolondbiztos”. Ha a cellák túl hidegek, a rendszer korlátozza a gyorsulást és a visszatápláló fékezést (regenerációt), hogy megvédje az akkumulátort a károsodástól. Ugyanígy a töltési sebességet is visszaveszi, amíg a cellák fel nem melegszenek. Tehát a felhasználónak nem kell attól tartania, hogy a hidegben való használat tönkreteszi a méregdrága alkatrészt – a technológia vigyáz magára, mi csupán a hatékonyságot javíthatjuk a fenti tippekkel.