2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
Irakli Garibasvili georgiai miniszterelnök sajtóértekezletet tart az EUGeorgia Társulási Tanács ülése után Brüsszelben 2021. március 16-án. A Társulási Tanács az Európai Unió és Georgia közötti társulási megállapodás értelmében létrejött legmagasabb szintû hivatalos intézmény.
Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Yves Hermann

Lecsukták Grúzia volt miniszterelnökét

Infostart / MTI

Vádalku keretében ötévi börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték hétfőn Irakli Garibasvilit, korábbi grúz miniszterelnököt pénzmosás miatt, miután a volt politikus elismerte bűnösségét.

Garibasvilit tavaly ősszel vették őrizetbe nem sokkal azután, hogy október végén razziát tartottak számos olyan korábbi köztisztviselő és politikus otthonában, akik fontos pozíciót töltöttek be a kaukázusi ország igazságszolgáltatásában vagy biztonsági szolgálataiban.

A nyomozás adatai alapján a volt kormányfőt azzal gyanúsították meg, hogy éveken át illegális jövedelemhez jutott, amit később hamis vagyonnyilatkozatokkal elfedni, az apja nevére történt fiktív autóvásárlásokkal és ingatlanszerzésekkel pedig legalizálni próbált. A rendőrség csaknem 6,5 millió dollárt (2,1 milliárd forint) foglalt le a Garibasvili lakásában tartott házkutatások során. A nyomozás Grigol Liluasvilinek, a hírszerző szolgálatok volt vezetőjének, valamint

Otar Partskaladze volt főügyésznek és további volt tisztségviselőknek az érintettségét is feltárta az ügyben.

Irakli Garibasvili - aki 2013 és 2015 között, majd 2021-től 2024-es lemondásáig volt Georgia miniszterelnöke - a korábbi kormányfőként és a kormánypárt legbefolyásosabb tagjaként ismert milliárdosnak, Bidzina Ivanisvilinek az egyik fő bizalmasaként is ismert Georgiában; mivel ő irányította korábban Ivanisvili alapítványát, bankját és zenei kiadóját is.

Külföld    Lecsukták Grúzia volt miniszterelnökét

grúzia

irakli garibasvili

grúz álom

