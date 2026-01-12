ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay.com

7 százalékos különbség – Friss számok a Nézőponttól

Infostart

A karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák, és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye a Nézőpont szerint.

A Fidesz-KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a Tisza Párt pedig 40 százalékát kapná meg. Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel – derül ki a Nézőpont Intézet január 5, és 7. között, ezer ember telefonos megkérdezésével végzett közvélemény-kutatásából.

Kongresszusán a Fidesz a Nézőpont szerint a nyugodt erő képét igyekezett hangsúlyozni, a „világrendetlenség” korában a biztos választás üzenete érthető ellenpont. A kormány- és vezetőképesség, a tapasztalat, valamint a nemzetközi kapcsolatrendszer jelentősége a következő hónapokban felértékelődhet a kutatáshoz kapcsolódó elemzés szerint, a kormánypárt támogatottságát azonban a jóléti intézkedések is erősítik, melyek csökkentik a kormánykritikus szavazók protestpotenciálját.

Ezzel szemben a Tisza Párt a karácsonyi szünetben sem talált magára tematikusan a közlés szerint, a képviselőjelöltek nyilatkozatstopja után minden erejét a „Szőlő utcázásra” fordította, de az láthatóan nem volt képes növelni táborát, és nem tett jót a párt kampányának Bajnai Gordon bejelentkezése sem, akivel a választóknak csak a 13 százaléka szimpatizál, 56 százaléka nem.

December közepi felmérésük során a legvalószínűbb listás eredmény a Fidesz esetében 46 százalék volt, ez januárra 47 százalékra emelkedett. Ehhez hasonlóan hibahatáron belüli az elmozdulás a Tisza Párt esetében is, 39 százalékról 40 százalékra változott a támogatottsága.

Egy most vasárnapi választáson a Mi Hazánk Mozgalom is bejutna a parlamentbe, legvalószínűbb listás eredménye 6 százalék lenne, a Demokratikus Koalíció azonban változatlanul 3 százalékon áll, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 4 százalékos legvalószínűbb eredményével januárra a bejutási küszöb alá csökkent – áll a Nézőpont Intézet reprezentatív közvélemény-kutatásában.

Autópálya-matricát hivatalosan nem lehet részletre vásárolni – mondta Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Kifejtette az álláspontját a szektorális sebességmérés bevezetéséről, valamint a lakosság használatalapú autópályadíjának lehetőségéről.
A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából hétfőn az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az északkeleti, keleti országrészben is várható csapadék.
 

Az elmúlt héten a geopolitikai hírekre figyeltek a befektetők, és úgy tűnik, hogy ez ezen a héten sem lesz másképp, hiszen a hetek óta tartó iráni tüntetések miatt Donald Trump állítólag katonai beavatkozást fontolgat az országban. Eközben az tőzsdékre nyomást helyez, hogy az amerikai jegybank elnöke ellen büntetjogi vizsgálat indult, amit Jerome Powell Donald Trump nyomásgyakorlásának és megfélemlítésének nevezett. Az ázsiai piacok eközben kis emelkedést mutattak, Európában pedig csak oldalaznak a tőzsdék, az USA-ban viszont érdemi hangulatromlás figyelhető meg. Itthon is mérsékelt elmozdulásokkal telik a nap, a reggeli emelkedés délutánra mérsékelt esésbe fordult a magyar tőzsdén.

Egy rendkívüli időjárási jelenség van kialakulóban, amely sarkvidéki hideget hozhat Eurázsia jelentős részére.

On Sunday night, President Trump said the US was considering whether to take action in Iran - adding that Iran "wants to negotiate".

