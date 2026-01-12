7 százalékos különbség – Friss számok a Nézőponttól

A Fidesz-KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a Tisza Párt pedig 40 százalékát kapná meg. Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel – derül ki a Nézőpont Intézet január 5, és 7. között, ezer ember telefonos megkérdezésével végzett közvélemény-kutatásából.

Kongresszusán a Fidesz a Nézőpont szerint a nyugodt erő képét igyekezett hangsúlyozni, a „világrendetlenség” korában a biztos választás üzenete érthető ellenpont. A kormány- és vezetőképesség, a tapasztalat, valamint a nemzetközi kapcsolatrendszer jelentősége a következő hónapokban felértékelődhet a kutatáshoz kapcsolódó elemzés szerint, a kormánypárt támogatottságát azonban a jóléti intézkedések is erősítik, melyek csökkentik a kormánykritikus szavazók protestpotenciálját.

Ezzel szemben a Tisza Párt a karácsonyi szünetben sem talált magára tematikusan a közlés szerint, a képviselőjelöltek nyilatkozatstopja után minden erejét a „Szőlő utcázásra” fordította, de az láthatóan nem volt képes növelni táborát, és nem tett jót a párt kampányának Bajnai Gordon bejelentkezése sem, akivel a választóknak csak a 13 százaléka szimpatizál, 56 százaléka nem.

December közepi felmérésük során a legvalószínűbb listás eredmény a Fidesz esetében 46 százalék volt, ez januárra 47 százalékra emelkedett. Ehhez hasonlóan hibahatáron belüli az elmozdulás a Tisza Párt esetében is, 39 százalékról 40 százalékra változott a támogatottsága.

Egy most vasárnapi választáson a Mi Hazánk Mozgalom is bejutna a parlamentbe, legvalószínűbb listás eredménye 6 százalék lenne, a Demokratikus Koalíció azonban változatlanul 3 százalékon áll, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 4 százalékos legvalószínűbb eredményével januárra a bejutási küszöb alá csökkent – áll a Nézőpont Intézet reprezentatív közvélemény-kutatásában.