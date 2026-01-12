ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.94
usd:
330.9
bux:
116360.81
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A rendőrök és a mentősök hoztak le a hegyről egy 59 éves férfit, aki kint éjszakázott a Bükkben.
Nyitókép: Facebook/Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség

Egy teljesen éjszakán át fagyoskodott a Bükkben egy pánikba esett túrázó

Infostart

Az idős férfi elesett a Molnár-sziklánál, és nagyon beütötte a derekát. Az első próbálkozásoknál rossz számot hívott a 112 helyett, de végül a hatóságoknak köszönhetően nem történt tragédia.

A rendőrök és a mentősök hozták le a hegyről azt az 59 éves férfit, aki kint éjszakázott a Bükkben szombatról vasárnapra virradóra. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy a férfi szombat délután indult túrázni a Bükkbe, de elesett a Molnár-sziklánál, és nagyon beütötte a derekát.

Saját erejéből nem tudott felállni, ezért megpróbált telefonon segítséget kérni, de pánikba esett. A posztban leírtak szerint az idős férfi nemrég váltott telefont, az érintőképernyős készülék pedig kifogott rajta, így az ingyenesen hívható 112-es segélyszám helyett a 116-ot hívta.

A túrázónak csak vasárnap reggel ugrott be, hogy a 112-es számot kellene hívnia. A diósgyőri rendőrök és a mentősök végül a kapott információk alapján lehozták a hegyről az átfagyott férfit, aki épségben megúszta az esetet a beszámoló szerint.

Kezdőlap    Belföld    Egy teljesen éjszakán át fagyoskodott a Bükkben egy pánikba esett túrázó

rendőrség

bükk

pánik

molnár-szikla

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bartal Tamás: több érvem is van a lakosság útalapú autópálya-matricája ellen

Bartal Tamás: több érvem is van a lakosság útalapú autópálya-matricája ellen
Autópálya-matricát hivatalosan nem lehet részletre vásárolni – mondta Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Kifejtette az álláspontját a szektorális sebességmérés bevezetéséről, valamint a lakosság használatalapú autópályadíjának lehetőségéről.
Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából hétfőn az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az északkeleti, keleti országrészben is várható csapadék.
 

Brutális terhelés alatt most a hazai kórházak, de be tudunk segíteni

Győrfi Pál: most 10 százalékkal több a munkánk, mint egy átlagos téli napon

Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!

Iskolába sétált hajnali négykor egy kislány, rendőrök szedték össze

Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba Monoron

Részegen, a hóban fekve találtak rá a kórházból szökött tinédzserre a VIII. kerületben

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kirobbant a lázadás Brüsszel határátlépési szigorítása miatt

Kirobbant a lázadás Brüsszel határátlépési szigorítása miatt

Az EU új határellenőrzési rendszere komoly feszültséget okoz a repülőterek és az Európai Bizottság között, miközben a nem uniós állampolgárok egyre nagyobb hányadának kell biometrikus adatokat szolgáltatnia a schengeni térségbe való belépéskor – írta a Politico.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta

Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta

A HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere cikkében arra mutat rá, miért él meg valaki kivételes eredményként, más pedig csalódásként ugyanakkora, 13 százalékos éves hozamot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian mourners heard chanting 'death to Khamenei' at funeral as hundreds killed in protests

Iranian mourners heard chanting 'death to Khamenei' at funeral as hundreds killed in protests

On Sunday night, President Trump said the US was considering whether to take action in Iran - adding that Iran "wants to negotiate".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 14:55
Bartal Tamás: több érvem is van a lakosság útalapú autópálya-matricája ellen
2026. január 12. 14:35
Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép
×
×
×
×