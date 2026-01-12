Egy teljesen éjszakán át fagyoskodott a Bükkben egy pánikba esett túrázó

A rendőrök és a mentősök hozták le a hegyről azt az 59 éves férfit, aki kint éjszakázott a Bükkben szombatról vasárnapra virradóra. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy a férfi szombat délután indult túrázni a Bükkbe, de elesett a Molnár-sziklánál, és nagyon beütötte a derekát.

Saját erejéből nem tudott felállni, ezért megpróbált telefonon segítséget kérni, de pánikba esett. A posztban leírtak szerint az idős férfi nemrég váltott telefont, az érintőképernyős készülék pedig kifogott rajta, így az ingyenesen hívható 112-es segélyszám helyett a 116-ot hívta.

A túrázónak csak vasárnap reggel ugrott be, hogy a 112-es számot kellene hívnia. A diósgyőri rendőrök és a mentősök végül a kapott információk alapján lehozták a hegyről az átfagyott férfit, aki épségben megúszta az esetet a beszámoló szerint.