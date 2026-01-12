ARÉNA - PODCASTOK
Barcelona players trained at La Masia celebrate their teams victory with the trophy. after the Spanish Super Cup final match between FC Barcelona and Real Madrid at King Abdullah Sports City Hall Stadium on January 11, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Őrült meccsen verte meg a Barcelona a Realt a Szuperkupa-döntőben

Infostart / MTI

Az FC Barcelona nyerte a spanyol labdarúgó Szuperkupát, miután vasárnap a dzsiddai fináléban 3-2-re legyőzte az ősi rivális Real Madridot.

A Szuperkupa 19. El Clásicójának első félidejében a katalánok voltak veszélyesebbek és Raphinha góljával a 36. percben vezetést is szereztek, majd úgy tűnt, 1-0-ás előnnyel vonulhatnak az öltözőbe. A játékrész ráadásában azonban potyogtak a gólok, előbb a hosszabbítás második percében Vinicius Jr. egyenlített, két perccel később Robert Lewandowski ismét a Barcát juttatta előnyhöz, majd újabb két perc múlva Gonzalo Garcia újra kiegyenlített.

A második félidőben ugyancsak a Barcelona játszott fölényben, Raphinha pedig a 73. percben ismét betalált, a 3-2-es előnyt pedig a lefújásig megőrizte Hansi Flick együttese. A Barca a Szuperkupában hetedik alkalommal győzte le a Realt, egyúttal mostani sikerével megvédte címét.

Spanyol Szuperkupa, döntő:

FC Barcelona–Real Madrid 3-2 (2-2)

