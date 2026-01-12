ARÉNA - PODCASTOK
Az ónos eső ráfagyott egy vasúti átkelő lámpájára a XII. kerületben, a Diana utcában 2014. december 1-jén.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

Infostart

A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából hétfőn az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az északkeleti, keleti országrészben is várható csapadék.

A csapadék az ország északkeleti, keleti felén nagyrészt hó lesz, arrafelé kedd estig nagyobb területen hullhat 3-10 centiméter friss hó, lokálisan akár több is. Nyugatabbra egyre nagyobb területen az ónos, illetve a fagyott eső válik jellemzővé, de előtte főként a Dunántúl északkeleti részén, illetve a középső tájakon a kezdeti havazásból néhány centiméter friss hóréteg több helyen is létrejöhet. Ezzel együtt nyugatról a csapadékhajlam is lassan csökkenni kezd a kedd hajnali, reggeli óráktól. A Dunántúl északi, északnyugati részén van számottevő esély kissé nagyobb mennyiségű, akár több milliméternyi ónos csapadékra.

A meteorológiai szolgálat ezért hétfőre elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adott ki gyenge ónos eső veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala és Somogy vármegyékre, ezeken a területeken általában néhány tizedmilliméternyi csapadék eshet hétfőn.

Keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki Vas, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyére, itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert. Az ország többi részén Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt.

Kedden Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van havazás miatt, ezeken a területeken 12 óra alatt 5 centiméternél több hó hullhat.

Emellett extrém hidegre is figyelmeztetnek: hétfő este, késő este a kevésbé felhős, szélcsendes, Dunától keletre eső területeken csökkenhet mínusz 15 Celsius-fok közelébe vagy az alá a hőmérséklet, az éjszaka második felében azonban ezeken a vidékeken is fokozatosan enyhít szorításán a kemény fagy.

