2026. január 12. hétfő Ernő
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék. Sorskérdés!

Infostart

A Facebookon posztolt a miniszterelnök.

Miért a biztos választás? Mert 16 éve azt tesszük amit vállalunk, és amit vállalunk, azt meg is tesszük – közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta: 2010-ben azt vállalták, hogy kivezetik Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra. Az eredményt mindenki ismeri: egymillió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek.

Aztán azt is vállalták, hogy megvédik Magyarországot a migrációtól. Az eredményt mindenki ismeri: ma Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Megépítették a határkerítést, és a folyamatos brüsszeli támadások közepette sem engedtek be egyetlen illegális migránst sem – tette hozzá.

„De amit ma vállalunk, az mindennél fontosabb. Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék. Sorskérdés. Sőt, azt sem engedjük, hogy az Európát gúzsba kötő brüsszeli háborús tervnek a magyar családok igyák meg a levét. Helyette megyünk tovább a magyar úton, a béke útján. Családtámogatásokkal, 14. havi nyugdíjjal, otthonteremtési programmal. Ahogy eddig, úgy ezután is. Higgadtság a viharban, erő nyomás alatt, biztos a bizonytalanban" - fogalmazott Orbán Viktor.

Belföld    Orbán Viktor: nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék. Sorskérdés!

orbán viktor

fidesz

választás 2026

