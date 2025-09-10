ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
Rendőrök a helyszínen, ahol orosz drón roncsait találták meg a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél 2025. szeptember 10-én. Hajnalban több orosz drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajnával szembeni légitámadása közben. Lengyel vadászgépek a drónok egy részét lelőtték. Augusztus óta több drón is megsértette Lengyelország légterét kelet felől.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Orosz ügyvivő: a lengyelek még nem szolgáltattak bizonyítékot, hogy orosz drónok voltak

Infostart / MTI

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy tudomása szerint Varsó nem próbált meg kapcsolatba lépni Moszkvával azzal kapcsolatban, hogy szerdára virradóra drónokat lőttek le a lengyel légtérben. Az orosz ügyvivő szerint „a lengyelek nem szolgáltattak bizonyítékot, hogy orosz drónok voltak”. A fehéroroszok szerint ők is lőttek le drónokat.

"Nem, amennyire tudom, nem" – válaszolt Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő arra a kérdésre, hogy Varsó kapcsolatba próbált-e lépni Moszkvával. A szóvivő az orosz védelmi tárca hatáskörébe utalta az erre vonatkozó konkrét kérdések megválaszolását.

"Az EU és a NATO vezetése naponta vádolja Oroszországot provokációval. Leggyakrabban még csak meg sem próbálnak valamiféle érvelést felmutatni" - hangoztatta azzal kapcsolatban, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek Moszkvát tette felelőssé a drónincidenssel kapcsolatban.

Andrej Ordas, Oroszország ideiglenes varsói ügyvivője azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy a lengyel fél nem szolgáltatott arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a légterében lelőtt pilóta nélküli repülő szerkezetek orosz eredetűek voltak.

Ordas, akit az incidens miatt szerda délre bekéretettek a lengyel külügyminisztérium, a tárcától távozva kijelentette:

"Csak egyet tudunk: ezek a drónok Ukrajna felől repültek."

Közben a fehérorosz védelmi minisztérium szerint szerda hajnalban drónokat lőttek le az ország területe felett.

A közlemény szerint "pályájukról letért" pilóta nélküli repülő szerkezeteket semlegesítettek, de a tárca arra nem tért ki, hogy azok milyen irányból érkeztek.

Közben Lengyelországban kormányülést hívtak össze. Donald Tusk az ülés elején azt közölte, hogy a drónok behatolása után Lengyelországban "nem regisztráltak áldozatokat". Folytatódik a lelőtt drónok roncsainak keresése, és újranyílnak a légvédelmi művelet miatt bezárt lengyelországi repülőterek - mondta el a kormányfő.

A drónroncsok keresésére mozgósították a hadsereg kötelékében működő önkéntes területvédelmi erőket (WOT) és a rendőrséget. A hatóságok szerda délelőttig összesen 7 drónroncs és egy "ismeretlen eredetű rakétamaradvány" megtalálását erősítették meg a kelet-lengyelországi Lublini, a kelet-lengyelországi Podlasiei, a közép-lengyelországi Lódzi és az észak-kelet-lengyelországi Warmia-mazúriai vajdaságban.

A Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóházat és egy személygépkocsit rongált meg, senki sem sérült meg.

Nem biztos, hogy a megtalált rakétamaradvány orosz eredetű volt, egy, a drónok ellen kilőtt eszközről is lehet szó - mondta el sajtóértekezletén Jacek Goryszewski, a lengyel hadsereg műveleti főparancsnokságának szóvivője.

Mniszków, 2025. szeptember 10. Rendőrök a helyszínen, ahol orosz drón roncsait találták meg a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél 2025. szeptember 10-én. Hajnalban több orosz drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajnával szembeni légitámadása közben. Lengyel vadászgépek a drónok egy részét lelőtték. Augusztus óta több drón is megsértette Lengyelország légterét kelet felől. MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki
Mniszków, 2025. szeptember 10. Rendőrök a helyszínen, ahol orosz drón roncsait találták meg a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél 2025. szeptember 10-én. Hajnalban több orosz drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajnával szembeni légitámadása közben. Lengyel vadászgépek a drónok egy részét lelőtték. Augusztus óta több drón is megsértette Lengyelország légterét kelet felől. MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Jaroslaw Kaczynski, a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság elnöke a RadioWnet konzervatív csatornának elmondta: két alapvető oka lehet az orosz támadásnak. Elsősorban a lengyel-amerikai kapcsolatok erősödéséről van szó, amely "biztosan nem tetszik" Moszkvának. A másik ok az, hogy szerdai bejelentés szerint Lengyelország péntektől lezárja a fehérorosz határt a Zapad 25 fedőnevű orosz-fehérorosz hadgyakorlat miatt. A határzár "komoly csapást jelent Fehéroroszországra, de Oroszországra és részben Kínára is" - jegyezte meg Kaczynski.

Ahogy arról az Infostarton már beszámoltunk magyar politikusok is véleményt formáltak a drónincidensről.

Egy Facebook-posztban Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan. Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éppen Fehéroroszországban tárgyal, és először Minszkből tett közzé egy Facebook-üzenetet. Ebben azt mondja: „Most van igazán ideje a párbeszédnek!”.

Az ellenzék részéről Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is reagált. Mint fogalmazott: „Orbán Viktor eközben reakciójában egy szóval sem említette, hogy orosz drónokról volt szó. Az oroszok már nem csak a magyar Külügyminisztériumban és a spájzban vannak, hanem Orbán hatvanpusztai pálmaházában is. A magyar nép kiáll Lengyelország mellett és szolidárisak vagyunk a lengyel barátainkkal az eddigi legsúlyosabb orosz provokáció kapcsán".

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció vezetője a következőket írta Facebook-oldalán: "Tegnap Ukrajna, ma Lengyelország, holnap mi, magyarok lehetünk a következők – higgyétek el, Putyinnak mindegy".

A lengyel kormányfő a varsói parlamentben azt mondta, több NATO-ország segítette hazáját az orosz dróntámadás elleni védekezésben, a hollandok gépe drónt is lőtt le, de volt ott német személyzetű tanker és olasz AWACS-gép is.
 

